Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по нефтебазе азербайджанской госнефтекомпании SOCAR в Одессе стал нападением не только на Украину, но и на энергетическую безопасность и международные связи страны. Об этом он написал в соцсети X.

«Это был показательный и циничный российский удар. В то время как сегодня в Вашингтоне проходит встреча о завершении войны, россияне атакуют Харьков, Запорожье, Сумскую область и Одессу, уничтожают жилые дома и нашу гражданскую инфраструктуру. Россияне сознательно убивают мирных жителей, особенно детей», — подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства связал нанесенные по Украине удары с предстоящей встречей в Вашингтоне, где он обсудит с президентом США Дональдом Трампом ключевые вопросы, касающиеся прекращения войны. В переговорах также примут участие лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Евросоюза и НАТО.

«Все стремятся к достойному миру и настоящей безопасности. Но именно в этот момент Путин продолжает демонстративные убийства, чтобы оказать давление на Украину и Европу и унизить дипломатические усилия», — отметил президент Украины.