ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Согласится ли Путин на Швейцарию?
Евросоюз хочет организовать переговоры России и Украины в Женеве
Согласится ли Путин на Швейцарию?
Президент РФ Владимир Путин / AP
день назад

Европейские союзники Украины стремятся организовать мирный саммит между Киевом и Москвой в Женеве — в противовес планам Трампа устроить переговоры в Ватикане. Европейцы хотят провести встречу до саммита G7, который состоится в июне в Канаде. Как пишет итальянская газета La Repubblica, цель саммита — добиться хотя бы минимального прогресса и не дать Дональду Трампу выйти из переговоров по Украине.

По данным издания, 23 мая лидеры Франции, Германии, Великобритании и Италии провели видеозвонок с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Их предупреждение звучало четко: времени для переговоров почти не осталось. Если Трамп решит, что США больше не должны участвовать в переговорах, это осложнит достижение мира с Россией и приведет украинскую армию к тяжелому кризису.

Потому женевский саммит — это попытка ЕС подстраховаться. Европа призывает Киев использовать все возможные каналы связи с Москвой, включая посредничество третьих стран. Уже есть первые успехи: 25 мая Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными — по 1000 человек с каждой стороны.

Тем не менее за кулисами сохраняется напряженность. После телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая Трамп якобы сообщил европейским лидерам, что Путин не готов завершать войну, поскольку уверен в своей победе. 25 мая Трамп в наиболее жесткой форме раскритиковал Путина, заявив, что «не понимает, какого черта творится». 

16 мая украинские и российские делегации впервые с 2022 года провели прямые переговоры в Стамбуле. Стороны обсудили перемирие и договорились об обмене пленными. Второй раунд может состояться в июне, Трамп настаивает на встрече в Ватикане. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал эту идею «нереалистичной», заявив, что Москва предпочитает продолжать переговоры в Турции.

Украина в свою очередь настаивает на личной встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кремль отвечает: это возможно, но только после конкретного прогресса на уровне делегаций.


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