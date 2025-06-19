Парламент Финляндии в четверг проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, на фоне обеспокоенности военной угрозой со стороны соседней России.

Финляндия присоединилась к другим членам Евросоюза и НАТО, граничащим с Россией — Литве, Латвии, Эстонии и Польше, — которые уже вышли или планируют выйти из договора с учетом продолжающейся войны в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб, который руководит внешней политикой и политикой безопасности Финляндии, во вторник поддержал это решение. «Реальность в конечном итоге заключается в том, что у нас есть соседняя страна — агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которое само не является членом Оттавского договора и само безжалостно использует мины», — заявил он.

Решение Финляндии последовало за аналогичными голосованиями в Эстонии, Латвии и Литве, где парламенты уже одобрили выход из договора.

Ранее стало известно, что Россия перестраивает свою военную базу в Мурманской области, расположенную примерно в 100 км от границы с Финляндией. Согласно анализу спутниковых снимков финского телерадиовещания Yle, на военной базе в Кандалакше прошлой зимой были снесены старые и построены новые здания. По данным администрации Мурманской области, работы связаны с размещением на базе новой артиллерийской бригады.

Как известно, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала российских боевых действий в Украине. Финляндия стала членом альянса менее чем через год, активировав пятую статью о коллективной обороне.

Финская армия в мирное время насчитывает 24 тыс. военнослужащих, но обладает 870 тыс. резервистов при населении 5,5 млн человек — это второй по величине резерв в Европе после Великобритании. В случае мобилизации первый этап предусматривает призыв 280 тыс. резервистов.