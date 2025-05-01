ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Келлог: Украина готова уступить территории
Спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Украина готова пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения, без юридического признания потерь
Келлог: Украина готова уступить территории
Кит Келлог / Reuters
1 мая 2025 г.

Киев согласился на частичные территориальные уступки ради заключения мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, Украина готова признать за Россией фактический контроль над рядом территорий, но не юридически и не на постоянной основе.

«Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении перемирия каждая сторона останется на занятых ею позициях», — подчеркнул он.

Келлог сообщил, что во время встречи в Лондоне США представили 22 пункта, касающихся мирного урегулирования. Один из них затрагивал вопрос территорий.

Он также отметил, что Россия не достигла военных целей.

«Россия не выигрывает эту войну. Россия не добилась никаких серьезных успехов за последние полтора года. Они не взяли Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является серьезным препятствием. Они не взяли Одессу», — заявил Келлог.

Он добавил, что Россия потеряла «сотни тысяч военных» и продвигается крайне медленно.

«Они движутся метрами, а не милями, и украинцы сражаются на своей собственной земле», — сказал он.

По словам Келлога, Украина продолжает оказывать сопротивление, а заявления Москвы о военных успехах не соответствуют реальности.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент России Владимир Путин по-прежнему настаивает на признании за Россией всех оккупированных территорий — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — в административных границах. При этом ни одна из них полностью не контролируется российскими силами.

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