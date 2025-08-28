ПОЛИТИКА
Фон дер Ляйен: Кремль нацелился на ЕС
Европейский Союз вызвал российского временного поверенного в делах после удара по зданию представительства ЕС в Киеве
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / AP
28 августа 2025 г.

Европейский Союз отреагировал на российскую атаку в Киеве, повредившую здание представительства ЕС. Брюссель вызвал временного поверенного в делах России при Евросоюзе.

О решении сообщила представитель Еврокомиссии Аннетта Хиппер. По ее словам, встреча с российским дипломатом состоится в ближайшее время.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов», — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства ЕС демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну. Она добавила, что атака стала сигналом о том, что теперь под ударом оказался и сам Евросоюз.

«Это была также атака на нашу делегацию. Я только что говорила с нашим заместителем посла и с облегчением отмечаю, что никто из нашего персонала не пострадал. Вчерашняя ночная атака произошла в непосредственной близости от представительства нашего союза», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, две ракеты упали в 50 метрах от здания в течение двадцати секунд. «Это еще одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, убивая мужчин, женщин и детей, и даже нацелившись на Европейский Союз», — добавила президент Еврокомиссии.

В результате атаки пострадали офис Европейского инвестиционного банка и здание представительства ЕС.

