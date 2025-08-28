Европейский Союз отреагировал на российскую атаку в Киеве, повредившую здание представительства ЕС. Брюссель вызвал временного поверенного в делах России при Евросоюзе.

О решении сообщила представитель Еврокомиссии Аннетта Хиппер. По ее словам, встреча с российским дипломатом состоится в ближайшее время.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов», — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства ЕС демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну. Она добавила, что атака стала сигналом о том, что теперь под ударом оказался и сам Евросоюз.