Европейский Союз отреагировал на российскую атаку в Киеве, повредившую здание представительства ЕС. Брюссель вызвал временного поверенного в делах России при Евросоюзе.
О решении сообщила представитель Еврокомиссии Аннетта Хиппер. По ее словам, встреча с российским дипломатом состоится в ближайшее время.
«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов», — подчеркнула она.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что повреждение здания представительства ЕС демонстрирует нежелание Кремля прекращать войну. Она добавила, что атака стала сигналом о том, что теперь под ударом оказался и сам Евросоюз.
«Это была также атака на нашу делегацию. Я только что говорила с нашим заместителем посла и с облегчением отмечаю, что никто из нашего персонала не пострадал. Вчерашняя ночная атака произошла в непосредственной близости от представительства нашего союза», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, две ракеты упали в 50 метрах от здания в течение двадцати секунд. «Это еще одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону. Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, убивая мужчин, женщин и детей, и даже нацелившись на Европейский Союз», — добавила президент Еврокомиссии.
В результате атаки пострадали офис Европейского инвестиционного банка и здание представительства ЕС.