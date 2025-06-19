Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив в эфире телеканала KAN: «Я отдал приказ армии: в Иране нет неприкасаемых. Остальное скажут события». Он подчеркнул, что цель Израиля — не смена режима в Иране, но это может случиться «в результате войны».

Премьер также подтвердил, что Израиль располагает возможностями для ударов по всем ядерным объектам Ирана. При этом он отметил, что операция осуществляется без ожидания «зеленого света» от Вашингтона, но подчеркнул, что администрация Трампа оказывает «мощную поддержку» Израилю: американские пилоты участвуют в перехвате иранских беспилотников, а система ПРО THAAD задействована для защиты от воздушных атак.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «диктатор вроде Хаменеи не может оставаться у власти». Сам Нетаньяху, находясь в больнице «Сорока» в Беэр-Шеве после атак Ирана, подтвердил, что рассматривает все опции, включая точечные устранения.

Военное обострение началось 13 июня с ударов Израиля по ядерным объектам и военному командованию Ирана. Погибли генерал армии, командующий КСИР, 9 ядерных ученых и более 200 гражданских. В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, убив 24 человека и ранив более 500. Ряд стран, включая Турцию, осудили действия Израиля.