Израиль пообещал до пятницы дать ответ международным посредникам на новое предложение о прекращении огня в Газе, которое ХАМАС уже принял.

Как ранее отмечало агентство Reuters, ХАМАС смягчил свои условия по обмену пленными и по так называемой «буферной зоне», на которой настаивает Израиль.

Предложение предусматривает 60-дневное перемирие. В этот период ХАМАС освободит примерно половину заложников и передаст тела погибших. Взамен Израиль отпустит около 150 палестинцев из тюрем, среди них есть заключенные с пожизненными сроками.

Несмотря на готовность ХАМАС к сделке, власти Израиля пока настроены скептически, отмечает Reuters. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху отверг частичные соглашения и пригрозил новым масштабным наступлением на Газу.

Впрочем, у нынешнего раунда переговоров гораздо больше шансов на успех — во многом благодаря давлению США. Структура нынешнего плана почти полностью повторяет проект, предложенный ранее специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.