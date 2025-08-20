Израиль пообещал до пятницы дать ответ международным посредникам на новое предложение о прекращении огня в Газе, которое ХАМАС уже принял.
Как ранее отмечало агентство Reuters, ХАМАС смягчил свои условия по обмену пленными и по так называемой «буферной зоне», на которой настаивает Израиль.
Предложение предусматривает 60-дневное перемирие. В этот период ХАМАС освободит примерно половину заложников и передаст тела погибших. Взамен Израиль отпустит около 150 палестинцев из тюрем, среди них есть заключенные с пожизненными сроками.
Несмотря на готовность ХАМАС к сделке, власти Израиля пока настроены скептически, отмечает Reuters. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху отверг частичные соглашения и пригрозил новым масштабным наступлением на Газу.
Впрочем, у нынешнего раунда переговоров гораздо больше шансов на успех — во многом благодаря давлению США. Структура нынешнего плана почти полностью повторяет проект, предложенный ранее специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Но в этот раз Вашингтон готов предоставить гарантии того, что перемирие будет соблюдаться и не сорвется после первого этапа в 60 дней, сообщает Reuters.
Египет и Катар уже передали мирный план и условия ХАМАС в Тель-Авив. В Каире заявили прямо: «Мяч теперь на израильской стороне». Одновременно египетские спецслужбы давят на ХАМАС, убеждая согласиться на компромисс, при котором все вооружение движения временно окажется под контролем Египта.
Израильские аналитики отмечают: если Нетаньяху откажется от мирной сделки и на этот раз, а затем начнет штурм города Газа, Израиль рискует оказаться под волной международных санкций — США могут потерять терпение. В случае же подписания сделки он может потерять ультраправых союзников, власть и столкнуться с выборами.
Между тем в Газе усугубляется гуманитарная катастрофа. По данным ООН, ограниченные поставки продовольствия и медикаментов не способны остановить рост голода. В секторе от недоедания и истощения уже погибли более 200 человек. Представитель организации Тамим аль-Хитан подчеркнул, что это прямое следствие политики израильских властей, которые блокируют помощь.