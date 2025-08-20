ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Судьба Газы решится до пятницы
Израиль пообещал до 22 августа ответить на мирный план, который уже принял ХАМАС
Судьба Газы решится до пятницы
Голодающие жители Газы / Reuters
20 августа 2025 г.

Израиль пообещал до пятницы дать ответ международным посредникам на новое предложение о прекращении огня в Газе, которое ХАМАС уже принял.

Как ранее отмечало агентство Reuters, ХАМАС смягчил свои условия по обмену пленными и по так называемой «буферной зоне», на которой настаивает Израиль.

Предложение предусматривает 60-дневное перемирие. В этот период ХАМАС освободит примерно половину заложников и передаст тела погибших. Взамен Израиль отпустит около 150 палестинцев из тюрем, среди них есть заключенные с пожизненными сроками.

Несмотря на готовность ХАМАС к сделке, власти Израиля пока настроены скептически, отмечает Reuters. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху отверг частичные соглашения и пригрозил новым масштабным наступлением на Газу.

Впрочем, у нынешнего раунда переговоров гораздо больше шансов на успех — во многом благодаря давлению США. Структура нынешнего плана почти полностью повторяет проект, предложенный ранее специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Читайте также

Но в этот раз Вашингтон готов предоставить гарантии того, что перемирие будет соблюдаться и не сорвется после первого этапа в 60 дней, сообщает Reuters.

Египет и Катар уже передали мирный план и условия ХАМАС в Тель-Авив. В Каире заявили прямо: «Мяч теперь на израильской стороне». Одновременно египетские спецслужбы давят на ХАМАС, убеждая согласиться на компромисс, при котором все вооружение движения временно окажется под контролем Египта.

Израильские аналитики отмечают: если Нетаньяху откажется от мирной сделки и на этот раз, а затем начнет штурм города Газа, Израиль рискует оказаться под волной международных санкций — США могут потерять терпение. В случае же подписания сделки он может потерять ультраправых союзников, власть и столкнуться с выборами.

Между тем в Газе усугубляется гуманитарная катастрофа. По данным ООН, ограниченные поставки продовольствия и медикаментов не способны остановить рост голода. В секторе от недоедания и истощения уже погибли более 200 человек. Представитель организации Тамим аль-Хитан подчеркнул, что это прямое следствие политики израильских властей, которые блокируют помощь.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us