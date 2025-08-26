В ноябре 2022 года мир впервые увидел ее — хрупкую девочку в белой зимней куртке, стоящую рядом с отцом на фоне межконтинентальной баллистической ракеты. Тогда мало кто мог предположить, что этот ребенок может однажды унаследовать контроль над ядерным арсеналом и судьбами 25 млн северокорейцев.

Сегодня, спустя три года публичных появлений, Ким Чжу Э — дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына — официально признана южнокорейской разведкой наиболее вероятной наследницей династии Кимов. Решение, которое может перевернуть судьбу власти в одном из самых закрытых и патриархальных государств мира.

Девочка, которая затмила тетю

Трансформация Чжу Э из робкого ребенка в отлаженную публичную фигуру происходила на глазах у всего мира. В первых появлениях она скромно стояла позади матери, пока отец разговаривал с военными чиновниками. Но постепенно картинка менялась.

Сначала она переместилась в первый ряд официальных мероприятий. Затем появились кадры, где она стоит впереди отца — беспрецедентная ситуация для КНДР, где Ким Чен Ын никогда прежде не отступал на второй план. Такие фотографии не публикуются без одобрения лидера.

Постепенно девочка начала затмевать даже собственную мать Ри Соль Чжу, фактически заняв место первой леди. А влиятельная тетя Ким Ё Чжон, которую долгое время считали возможной наследницей, отошла в тень племянницы.

В Северной Корее, где чиновники и люди не готовы принять женщину-лидера, Ким Чен Ын делает статус наследницы своей дочери свершившимся фактом, постоянно показывая ее через государственные СМИ — дело невиданное и неслыханное.

Сигналы из Пхеньяна

Каждое публичное появление Чжу Э тщательно срежиссировано и несет политическое послание. Государственные СМИ начали называть ее «великой личностью руководства» — почетным титулом, который традиционно резервируется только для высших лидеров и их преемников.

Более половины ее выходов в свет связаны с военными мероприятиями. Она присутствовала на запусках ракет, инспектировала авиационные подразделения, наблюдала за парадами. В одном из особенно символичных эпизодов высокопоставленный генерал преклонил перед ней колено — жест почтения, который раньше оказывался только ее отцу.

Власти КНДР даже начали выпускать почтовые марки с изображениями отца и дочери вместе — еще один знак легитимизации ее статуса.

Тень болезни

Спекуляции о наследнице усиливаются на фоне тревожных сигналов о здоровье самого Ким Чен Ына. По данным южнокорейской разведки, 41-летний лидер весит около 140 килограммов, что создает высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ким страдает от высокого давления и диабета, которые проявились еще в начале 30-х годов. Он заядлый курильщик, склонен к чрезмерному употреблению алкоголя и часто не спит до утра, просматривая интернет-сайты, посвященные оружию. Семейная история только усугубляет опасения — и его отец, и дед умерли от проблем с сердцем.

Ожирение Ким Чен Ына выглядит настолько серьезным, что не будет сюрпризом, если мир станет свидетелем новостей о внезапной кончине северокорейского лидера.