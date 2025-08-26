Почему поссорились Польша и Украина

Польша поддерживает Украину с первых дней войны. Варшава не только одной из первых призывала к введению жестких санкций против России, но и требовала от соседей усилить военную помощь Киеву. Эти слова подкреплялись делом: Польша приняла больше беженцев, чем все остальные государства вместе взятые. По данным Eurostat, на конец июня 2025 года в стране находились 992 505 украинцев.

Однако у местного населения периодически появлялись вопросы: не действует ли правительство в ущерб национальным интересам. По стране прокатилась волна протестов — фермеры требовали запретить импорт украинского зерна и другой продукции. Этой повесткой удачно воспользовался Кароль Навроцкий, победивший на президентских выборах.

Придя к власти летом 2025 года, он заявил, что Украина не может вступить в ЕС и НАТО, пока идет война. А затем пошел дальше: наложил вето на закон о продлении льгот для украинских беженцев, ранее одобренный сеймом. Особенно он раскритиковал программу «Rodzina 800+», предусматривающую ежемесячную выплату 800 злотых ($218) на каждого ребенка.

Среди других инициатив президента — приравнять символику ОУН-УПА к нацистской. Поводом стал концерт белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве, на котором несколько украинцев развернули флаги УПА. Это вызвало беспорядки и стало триггером для жестких заявлений Навроцкого.

«Мы должны в законопроекте указать однозначный лозунг — стоп бандеризму», — сказал он. Премьер-министр Дональд Туск поддержал: «Нарушители должны покинуть страну добровольно или принудительно». Под угрозой депортации оказались 57 граждан Украины.

Напомним, ОУН-УПА давно остается спорной темой в украинско-польских отношениях. Для части украинцев это символ борьбы за независимость, для поляков — напоминание о Волынской резне 1943 года.

Что стоит за сменой риторики

«Решения Варшавы во многом обусловлены внутренней политической повесткой Польши», — говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Их основу составляет противостояние между «Гражданской платформой» во главе с Дональдом Туском и самим президентом Навроцким, представляющим более консервативную силу «Право и справедливость».

«В ходе избирательной кампании и парламентских выборов именно эта партия активно использовала темы угрозы от украинских беженцев и экспорта сельхозпродукции из Украины, апеллируя к опасениям части польского общества о конкуренции и «неконтролируемом» проникновении украинцев и украинских товаров», — отмечает эксперт.

Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев добавляет: в польской глубинке сильны радикально-националистические настроения, и именно этот электорат обеспечил Навроцкому победу. «Темы, на которых играют польские националисты — Волынская резня, символика ОУН-УПА, — давно вышли из маргинальной повестки в политический мейнстрим. Это факт, с которым придется сталкиваться снова и снова», — говорит он.

Выбор времени для резонансных решений тоже символичен, отмечает Якубин: «Многие заявления Навроцкий делал именно в дни украинских праздников. Это сигнал, что Варшава воспринимает Украину не только как союзника, но и как конкурента — экономического, демографического и политического».

Как отразится на украинцах