Почему поссорились Польша и Украина
Польша поддерживает Украину с первых дней войны. Варшава не только одной из первых призывала к введению жестких санкций против России, но и требовала от соседей усилить военную помощь Киеву. Эти слова подкреплялись делом: Польша приняла больше беженцев, чем все остальные государства вместе взятые. По данным Eurostat, на конец июня 2025 года в стране находились 992 505 украинцев.
Однако у местного населения периодически появлялись вопросы: не действует ли правительство в ущерб национальным интересам. По стране прокатилась волна протестов — фермеры требовали запретить импорт украинского зерна и другой продукции. Этой повесткой удачно воспользовался Кароль Навроцкий, победивший на президентских выборах.
Придя к власти летом 2025 года, он заявил, что Украина не может вступить в ЕС и НАТО, пока идет война. А затем пошел дальше: наложил вето на закон о продлении льгот для украинских беженцев, ранее одобренный сеймом. Особенно он раскритиковал программу «Rodzina 800+», предусматривающую ежемесячную выплату 800 злотых ($218) на каждого ребенка.
Среди других инициатив президента — приравнять символику ОУН-УПА к нацистской. Поводом стал концерт белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве, на котором несколько украинцев развернули флаги УПА. Это вызвало беспорядки и стало триггером для жестких заявлений Навроцкого.
«Мы должны в законопроекте указать однозначный лозунг — стоп бандеризму», — сказал он. Премьер-министр Дональд Туск поддержал: «Нарушители должны покинуть страну добровольно или принудительно». Под угрозой депортации оказались 57 граждан Украины.
Напомним, ОУН-УПА давно остается спорной темой в украинско-польских отношениях. Для части украинцев это символ борьбы за независимость, для поляков — напоминание о Волынской резне 1943 года.
Что стоит за сменой риторики
«Решения Варшавы во многом обусловлены внутренней политической повесткой Польши», — говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Их основу составляет противостояние между «Гражданской платформой» во главе с Дональдом Туском и самим президентом Навроцким, представляющим более консервативную силу «Право и справедливость».
«В ходе избирательной кампании и парламентских выборов именно эта партия активно использовала темы угрозы от украинских беженцев и экспорта сельхозпродукции из Украины, апеллируя к опасениям части польского общества о конкуренции и «неконтролируемом» проникновении украинцев и украинских товаров», — отмечает эксперт.
Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев добавляет: в польской глубинке сильны радикально-националистические настроения, и именно этот электорат обеспечил Навроцкому победу. «Темы, на которых играют польские националисты — Волынская резня, символика ОУН-УПА, — давно вышли из маргинальной повестки в политический мейнстрим. Это факт, с которым придется сталкиваться снова и снова», — говорит он.
Выбор времени для резонансных решений тоже символичен, отмечает Якубин: «Многие заявления Навроцкий делал именно в дни украинских праздников. Это сигнал, что Варшава воспринимает Украину не только как союзника, но и как конкурента — экономического, демографического и политического».
Как отразится на украинцах
Несмотря на политическую риторику, Польша во многом выиграла от присутствия миллиона украинцев. Они работают там, где не хватало кадров, создают бизнесы, платят налоги и вносят вклад в рост экономики.
Украинцы в Польше зачастую интегрировались лучше, чем в других странах ЕС, говорит Золотарев: «В Польше большинство работает, занимая освободившиеся ниши — от электриков и сантехников до работников сервисных сфер. Именно украинцы помогли закрыть демографический разрыв и обеспечили польской экономике дополнительный рост. Более того, их налоговые и социальные взносы перекрывают расходы государства на пособия беженцам. Украинцы в Польше — это точно не «нахлебники»».
При этом решение внутренних проблем за счет беженцев — общеевропейский тренд. В Европе все чаще звучит недовольство ростом налогов, цен на коммунальные услуги и ухудшением жизни, и в роли «виновных» нередко оказываются украинцы.
«Под ударом оказываются сотни тысяч украинских семей. Сначала помощь в Польше ограничили только семьями с детьми, затем — обязательным обучением в польских школах, а теперь вводится новый фильтр: родители должны работать, иначе выплаты прекращаются. Для многих это значит потерю даже скромных пособий», — также говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин.
Что ответит Украина
У Киева остаются лишь дипломатические инструменты для выхода из ситуации. Один из возможных путей — активизировать взаимодействие с «Гражданской платформой» и Дональдом Туском.
Как указывает Алексей Якубин, хотя эта партия не имеет большинства для прямой отмены решений президента, но она способна влиять на парламентскую повестку и корректировать курс Навроцкого.
Еще один способ смягчить позицию Варшавы — дипломатия на уровне ЕС. Например, Брюссель может выделить дополнительные средства, чтобы компенсировать польские расходы и убедить Польшу продолжить программы поддержки.
В то же время, как отмечает Золотарев, инструменты давления у Киева ограничены: Польша остается ключевым партнером Украины, а в польском городе Жешув находится крупнейший хаб западной военной помощи.
«Стоит вспомнить, что подобные острые темы в отношениях уже возникали ранее. В начале 2000-х, например, спор вокруг львовского кладбища «орлят» удалось урегулировать компромиссом. Вероятно, и нынешний конфликт не приведет к радикальным последствиям».
При этом, по его словам, заявления Навроцкого будут звучать и дальше, но останутся скорее символическими. Характерный пример — история со Starlink: сначала прозвучали угрозы отказаться от финансирования, но уже через сутки власти отыграли назад.
Как бы то ни было, пока происходящее играет лишь на руку России, которая может использовать подобные эпизоды в своих пропагандистских целях.