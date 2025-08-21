Лидеры Европы открыто сомневаются, что президент РФ Владимир Путин настроен на заключение мирного соглашения по Украине. Тем не менее они сознательно поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа, надеясь, что президент США сам убедится в нежелании Кремля завершить войну и в итоге займет более жесткую позицию, пишет Politico.

По данным издания, европейская стратегия проста: дать Трампу возможность вести переговоры, пока он не придет к выводу, что Москва лишь тянет время. Если же президенту США каким-то образом удастся добиться реальных гарантий безопасности для Украины и прекращения боевых действий, в Европе будут только рады ошибиться в своих прогнозах.

Особенно жестко позицию Кремля критикует президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает Politico. Французский лидер ранее заявил, что Путин якобы вовсе не стремится к миру, а добивается капитуляции Украины. По его словам, российский лидер требует расширения контроля над украинскими территориями и отвергает участие НАТО в обеспечении безопасности после войны — ключевое условие Киева.

Сам президент РФ не выдвигал требований о капитуляции Киева, предлагая лишь принять данность изменений на земле и отказаться от вступления в НАТО.

В Брюсселе на этой неделе состоялись экстренные консультации, на которых президенты, премьеры и послы большинства стран ЕС согласились с оценкой Макрона. Пять дипломатов на условиях анонимности рассказали Politico, что в Европе уверены: переговоры станут «тестом на искренность» Москвы. Если Россия откажется от компромиссов, Вашингтон будет вынужден усилить давление санкциями.