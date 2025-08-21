Лидеры Европы открыто сомневаются, что президент РФ Владимир Путин настроен на заключение мирного соглашения по Украине. Тем не менее они сознательно поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа, надеясь, что президент США сам убедится в нежелании Кремля завершить войну и в итоге займет более жесткую позицию, пишет Politico.
По данным издания, европейская стратегия проста: дать Трампу возможность вести переговоры, пока он не придет к выводу, что Москва лишь тянет время. Если же президенту США каким-то образом удастся добиться реальных гарантий безопасности для Украины и прекращения боевых действий, в Европе будут только рады ошибиться в своих прогнозах.
Особенно жестко позицию Кремля критикует президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает Politico. Французский лидер ранее заявил, что Путин якобы вовсе не стремится к миру, а добивается капитуляции Украины. По его словам, российский лидер требует расширения контроля над украинскими территориями и отвергает участие НАТО в обеспечении безопасности после войны — ключевое условие Киева.
Сам президент РФ не выдвигал требований о капитуляции Киева, предлагая лишь принять данность изменений на земле и отказаться от вступления в НАТО.
В Брюсселе на этой неделе состоялись экстренные консультации, на которых президенты, премьеры и послы большинства стран ЕС согласились с оценкой Макрона. Пять дипломатов на условиях анонимности рассказали Politico, что в Европе уверены: переговоры станут «тестом на искренность» Москвы. Если Россия откажется от компромиссов, Вашингтон будет вынужден усилить давление санкциями.
Европейские лидеры подчеркивают: именно американское давление уже вынудило Кремль пойти на контакт. В частности, встреча Путина и Трампа на Аляске стала возможна после введения США высоких тарифов на индийские закупки российской нефти. Теперь обсуждается возможность расширить санкции и против торговли России с Китаем.
На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Владимира Зеленского при участии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Макрона, премьер-министров Британии и Италии. Европейские лидеры подчеркнули поддержку Украины и дали понять, что в случае провала переговоров готовы требовать жестких мер против Москвы.
Таким образом, заключает Politico, Европа готова поддерживать мирные инициативы Трампа не ради доверия к Путину, а чтобы еще раз убедить мир: именно Кремль остается главным препятствием на пути к окончанию войны.