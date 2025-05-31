ПОЛИТИКА
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Трамп: мне не жаль Байдена — он злой человек
Дональд Трамп заявил, что не испытывает жалости к Джо Байдену, несмотря на сообщения о диагностированном у него онкологическом заболевании
Трамп: мне не жаль Байдена — он злой человек
Дональд Трамп и Джо Байден / Reuters
31 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не жаль» своего предшественника Джо Байдена, несмотря на сообщения о его онкологическом заболевании. Об этом он сказал в пятницу в Овальном кабинете, его слова приводит Forbes.

«Если вам жаль его – не жалейте его сильно, потому что он злой. Как он поступил со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил... Байден, причинил боль многим людям, поэтому мне действительно не жаль его», — сказал Трамп.

Он также добавил, что Байден проявил себя «не как умный человек, а в определенной степени злой человек».

Ранее, в первых комментариях после появления новостей о диагнозе Байдена, Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление тем, что информация о болезни появилась только сейчас.

Ранее Джо Байден сообщил, что начал курс лечения от выявленного у него рака простаты. Об этом он рассказал во время выступления в штате Дэлавэр.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение следующих шести недель, а затем другой. Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — сказал Байден. Он добавил, что чувствует себя хорошо и надеется на полное выздоровление.

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