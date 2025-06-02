Утром в воскресенье, 7 декабря 1941 года, Императорский флот Японии переписал правила ведения войны. Почти никто не верил, что японцы смогут незаметно пересечь весь океан и атаковать «неприступную крепость», как стратеги США тогда описывали Гавайи. Тем не менее именно это и произошло: с шести авианосцев взлетели самолеты, уничтожив или повредив 328 американских воздушных судов и 19 кораблей, включая восемь линкоров. Атака на Перл-Харбор ознаменовала восхождение авианосцев как главной силы морской войны.

В минувшее воскресенье Украина тоже переписала правила войны, пишет Washington Post (WP), анализируя атаку по пяти авиабазам далеко от линии фронта — две из которых расположены в глубоком тылу, в Заполярье и Сибири. Для Москвы это стало такой же неожиданностью, какой для США был Перл-Харбор, отмечает газета. Украинская служба безопасности СБУ сумела тайно доставить большое количество беспилотников вглубь России, спрятав их в фургонах, а затем запустив дистанционно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция под названием «Паутина» уничтожила или вывела из строя треть российских бомбардировщиков, применяемых для запуска крылатых ракет по территории Украины. Под удар попали, по сообщениям, самолеты Ту-95, Ту-22 и А-50 — российский аналог американского AWACS. Независимого подтверждения нанесенного ущерба пока нет, Москва не комментировала сообщения об уничтоженной авиации.

Неудивительно, что российские военкоры также поспешили сравнить эту атаку с ударом по Перл-Харбору 84 года назад. Сравнение не совсем корректно: если Перл-Харбор стал прологом для вступления США в войну, то удар Киева — лишь эскалация и без того кровавого российско-украинского конфликта.

Однако аналогия может быть уместна в том смысле, что обе атаки сигнализировали о закате прежних военных доктрин: в 1941 году — линкоров, а сегодня — пилотируемых самолетов. По подсчетам WP, рои украинских дронов, суммарной стоимостью в десятки тысяч долларов, могли нанести ущерб на сумму до $2 млрд.

Тем самым Украина выявила уязвимость, которая не даст спокойно спать ни одному генералу в мире. Если украинцы сумели провести беспилотники почти до крупнейших авиабаз в крупном государстве, таком как Россия, что мешает Китаю сделать то же самое с американскими базами? Или Пакистану — с индийскими? Или Северной Корее — с южнокорейскими?

Операция «Паутина», конечно, не станет решающим ударом по российской армии, так же как Перл-Харбор не сломил армию США. Но, как Перл-Харбор показал, что Япония — куда более серьезный противник, чем думали на Западе, так и украинская атака в воскресенье вновь продемонстрировала: украинцы оказались куда более стойкими и изобретательными воинами, чем кто-либо ожидал до начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад, заключила WP.



