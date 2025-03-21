Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу во время массированной атаки российских беспилотников на город. Высокопоставленного гостя встретил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Рад приветствовать президента Чешской Республики Петра Павела в Украине. Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы «Шахедов» на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины», — сообщил Кулеба в своем Telegram-канале.

По словам украинского вице-премьера, стороны обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, разминирование и восстановление Украины, а также развитие общин.

«Чехия одна из лидеров среди стран, которые системно помогают Украине. За три года большой войны страна-партнер предоставила Украине 900 млн долларов поддержки – от гуманитарных программ до военной техники. В частности, противокорабельные комплексы «Нептун», сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, сделали большой вклад в нашу безопасность на море», – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Чехия активно участвует в восстановлении Украины: взяла патронат над Днепропетровской областью, где модернизирует станции очистки воды, поставляет генераторы и медицинское оборудование, обновляет областную детскую больницу на Киевщине и реализует проекты в других регионах.

«Также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОВА обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов», – добавил Кулеба.

Украинский министр также пригласил президента Чехии присоединиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится этим летом в Риме.

Визит чешского президента происходит на фоне интенсивных обстрелов вопреки мирным переговорам. После телефонного разговора лидеров США и России 18 марта Кремль объявил о 30-дневном отказе от ударов по украинской энергетике. Однако уже в ночь на 19 марта российские войска осуществили масштабную атаку на территорию Украины, что президент Зеленский назвал фактическим отказом от американского плана перемирия.

В то же время украинские беспилотники атаковали объекты в России — в ночь на 19 марта была поражена нефтебаза в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта загорелась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, через которую ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу.