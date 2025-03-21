ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Президента Чехии поприветствовали обстрелами
Президент Чехии Павел прибыл с визитом в Одессу в разгар российской атаки беспилотниками
Президента Чехии поприветствовали обстрелами
Петр Павел в Украине
21 марта 2025 г.

Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу во время массированной атаки российских беспилотников на город. Высокопоставленного гостя встретил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Рад приветствовать президента Чешской Республики Петра Павела в Украине. Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы «Шахедов» на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления России против Украины», — сообщил Кулеба в своем Telegram-канале.

По словам украинского вице-премьера, стороны обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, разминирование и восстановление Украины, а также развитие общин.

«Чехия одна из лидеров среди стран, которые системно помогают Украине. За три года большой войны страна-партнер предоставила Украине 900 млн долларов поддержки – от гуманитарных программ до военной техники. В частности, противокорабельные комплексы «Нептун», сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, сделали большой вклад в нашу безопасность на море», – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Чехия активно участвует в восстановлении Украины: взяла патронат над Днепропетровской областью, где модернизирует станции очистки воды, поставляет генераторы и медицинское оборудование, обновляет областную детскую больницу на Киевщине и реализует проекты в других регионах.

«Также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОВА обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов», – добавил Кулеба.

Украинский министр также пригласил президента Чехии присоединиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится этим летом в Риме.

Визит чешского президента происходит на фоне интенсивных обстрелов вопреки мирным переговорам. После телефонного разговора лидеров США и России 18 марта Кремль объявил о 30-дневном отказе от ударов по украинской энергетике. Однако уже в ночь на 19 марта российские войска осуществили масштабную атаку на территорию Украины, что президент Зеленский назвал фактическим отказом от американского плана перемирия.

В то же время украинские беспилотники атаковали объекты в России — в ночь на 19 марта была поражена нефтебаза в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта загорелась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, через которую ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us