США надеются, что полное прекращение огня в Украине может наступить в течение пары недель, сообщил специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Такое заявление дипломат сделал по итогам телефонного разговора лидеров США и России 18 марта.

Трамп во время беседы подчеркнул, что стремится к дипломатическому прорыву, Путин также согласился на частичное прекращение огня — но на выгодных России условиях. В качестве первого этапа для такого прекращения Путин предложил ограничение ударов по объектам энергетики. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, но потребовал подробности.

После разговора Трамп признал, что достижение 30-дневного перемирия оказалось «сложной задачей», но выразил оптимизм, назвав беседу «очень хорошей и продуктивной». Зеленский отреагировал с осторожностью, однако отметил, что даже частичное прекращение огня — «позитивный результат».

Между тем европейские союзники предупреждают: поспешное мирное соглашение без четких гарантий безопасности для Киева может оказаться нестабильным и однобоким. Тем не менее, Уиткофф утверждает, что «сегодня стороны гораздо ближе к компромиссу, чем несколько недель назад».

Украина уже согласилась на 30-дневное перемирие, предложенное США на переговорах в Джидде 11 марта. В ответ Вашингтон возобновил военную и разведывательную поддержку Киева. Россия заявила о готовности принять условия перемирия, но требует гарантий, что Украина не будет мобилизовать войска и получать военную помощь в течение срока прекращения огня.



Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и вовсе заявил, что Украине придется идти на территориальные компромиссы. Он прямо заметил: Киев может обменять часть территорий на гарантии безопасности. Однако он исключил вероятность вступления Украины в НАТО, назвав его «крайне маловероятным».

Переговоры представителей США и России продолжатся уже на этой неделе в Саудовской Аравии под руководством Уолтца и государственного секретаря США Марко Рубио.



