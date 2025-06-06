В пятницу, 6 июня 2025 года, мир стал свидетелем беспрецедентного зрелища: самый богатый человек планеты и президент самой могущественной державы мира устроили публичную дуэль в социальных сетях, которая за несколько часов превратилась из политических разногласий в личные оскорбления и взаимные угрозы.

Илон Маск, чье состояние превышает 200 млрд долларов, и Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов, обменялись ударами такой силы, что содрогнулись финансовые рынки, а политический истеблишмент Вашингтона застыл в немом изумлении.

Союз по расчету

Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно вернуться к истокам их альянса. Еще недавно эти двое казались неразлучными — словно два магната, которые нашли друг в друге идеального партнера для взаимовыгодной сделки.

Маск присоединился к кампании Трампа лишь после покушения на кандидата в Батлере, штат Пенсильвания, летом 2024 года. До этого момента миллиардер держался в стороне от политики, предпочитая строить ракеты и электромобили. Но когда пули свистели над головой Трампа, что-то щелкнуло в голове Маска — возможно, он увидел в этом знак судьбы или просто почувствовал запах большой игры.

Вложив более 250 млн долларов в избирательную кампанию Трампа через свой специально созданный комитет политического действия (America PAC), Маск фактически купил себе место во внутреннем кругу будущего президента. Деньги сделали свое дело — после победы на выборах Трамп назначил Маска руководителем так называемого «Департамента эффективности правительства», дав ему беспрецедентную власть для человека, который никогда не избирался народом.

Это был медовый месяц двух властолюбцев. Маск регулярно летал с президентом на борту правительственного самолета, проводил выходные в его флоридском курорте Мар-а-Лаго, бродил по Овальному кабинету со своим маленьким сыном. Трамп даже организовал на лужайке Белого дома показ автомобилей Tesla — беспрецедентный случай превращения президентской резиденции в рекламную площадку.

Трещины в фундаменте

Но уже тогда проницательные наблюдатели замечали тревожные сигналы. В русском языке есть пословица – два медведя в одной берлоге не живут. Два человека с таким раздутым самолюбием не могли долго ужиться в одном пространстве. Маск, привыкший быть единоличным хозяином в своих компаниях, внезапно обнаружил, что есть кто-то, кто может сказать ему «нет» — и этим кем-то был Дональд Трамп.

Первые серьезные разногласия возникли еще в декабре по поводу рабочих виз для иностранных специалистов. Маск, чьи компании активно нанимают зарубежных работников, столкнулся с сопротивлением сторонников Трампа. Затем были споры о торговых пошлинах — Маск открыто критиковал экономическую политику президента, даже назвав старшего торгового советника Питера Наварро «тупее мешка кирпичей».

К маю Маск уже начал отступать, ссылаясь на «негативную реакцию» против его бизнеса. Его рейтинги одобрения среди американцев катились вниз, Tesla теряла продажи в Европе, где его политические высказывания в поддержку крайне правых партий вызывали бойкоты. Даже в новом департаменте что-то пошло не так — обещанные триллионы экономии так и не материализовались.

Детонатор

Взрыв произошел из-за масштабного законопроекта о налогах и бюджете, который республиканцы пышно окрестили «Законом об одном большом прекрасном билле». Этот документ должен был продлить налоговые льготы времен первого президентства Трампа и урезать социальные программы. Маск внезапно превратился в яростного критика законопроекта, называя его «отвратительной мерзостью» и требуя отказа от него.

«Этот массивный, возмутительный законопроект, набитый подачками, — отвратительная мерзость, — написал Маск во вторник в X. — Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно».

Поначалу Белый дом пытался не реагировать на выпады Маска, демонстрируя несвойственную сдержанность. Но терпение Трампа, никогда не бывшее его сильной стороной, быстро иссякло.

Час расплаты

Четверг начался с того, что Трамп, принимая в Овальном кабинете немецкого канцлера Фридриха Мерца, решил публично отчитать своего бывшего союзника. Издевательским тоном он упомянул синяк под глазом Маска и предложил ему косметику, а затем произнес фразу, которая стала эпитафией их дружбе: «У Илона и меня были отличные отношения. Не знаю, останутся ли они такими».

Но настоящий шторм разразился, когда Трамп обвинил Маска в корыстных мотивах: «Я очень разочарован в Илоне. У него не было проблем с законопроектом. Внезапно у него появились проблемы, и он их обнаружил только когда понял, что мы собираемся отменить льготы на электромобили».

Ответ Маска был стремительным и беспощадным. В считанные минуты после появления видео с высказываниями Трампа миллиардер обрушился на президента с такой яростью, которой мало кто ожидал даже от него: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы лишь минимальное большинство в Сенате. Такая неблагодарность».

Ядерный вариант

Но кульминацией стало то, что произошло дальше. Словно почувствовав, что конфликт достиг критической массы внимания, Маск нанес удар, от которого содрогнулась вся Америка: «Трамп фигурирует в материалах дела Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы. Хорошего дня!»

Обвинение в связях с покойным педофилом и торговцем людьми Джеффри Эпштейном — это в американской политике что-то вроде ядерного оружия. Маск фактически намекнул, что у него есть компромат на президента США.

Трамп ответил не менее разрушительно. В Truth Social он написал: «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона». Угроза лишить компании Маска многомиллиардных государственных контрактов прозвучала как объявление экономической войны.

Рынки отреагировали мгновенно. Акции Tesla рухнули на 14% за день, потеряв рекордные 153 млрд долларов рыночной стоимости. Это был самый большой однодневный обвал в истории компании. Параллельно выросли акции конкурентов космической компании Маска — инвесторы уже начали заново делать ставки.

Но материальные потери — это только верхушка айсберга. Настоящая цена этого конфликта может оказаться гораздо выше.

Что дальше?

Противостояние двух самых влиятельных людей планеты открывает ящик Пандоры. Маск уже намекает на создание новой политической партии и угрожает сместить республиканцев с их постов. «Пища для размышлений: у Трампа осталось три с половиной года президентства, а я буду здесь еще сорок с лишним лет», — написал он, давая понять, что играет в долгую игру.

«Не пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?» — спросил бизнесмен на своей платформе X. На момент написания статьи более 80% высказались «за».

Трамп, со своей стороны, уже начал зачистку людей Маска в администрации. Стив Дэвис, правая рука Маска в департаменте эффективности, покинул правительство. Джаред Айзекман, близкий друг миллиардера, лишился выдвижения на пост главы космического агентства.

Но самое страшное — это то, что происходит с американской политикой. Конфликт между Маском и Трампом — это не просто ссора двух властолюбцев. Это симптом глубокой болезни системы, где горстка сверхбогатых людей может покупать политическое влияние, а затем устраивать публичные войны, от которых страдают миллионы простых американцев.

В центре их спора — законопроект, который урежет на триллион долларов программы медицинской помощи бедным и продовольственные талоны, одновременно предоставив аналогичные налоговые льготы богатым. Миллионы людей могут лишиться медицинской страховки, но об этом почти не говорят — слишком увлекательно наблюдать за боем гладиаторов.

Урок для мира

История Маска и Трампа — это притча о нашем времени. Она показывает, как демократия может стать заложницей частных интересов, как социальные сети превращают политику в токсичное шоу, а самые важные решения принимаются не в залах Конгресса, а в постах X и Truth Social.

Возможно, циники были правы с самого начала, предсказывая крах этого альянса. Два медведя в одной берлоге не могли долго ужиться. Но мало кто предполагал, что их развод будет настолько публичным и разрушительным.

Сейчас весь мир наблюдает за этой битвой титанов, забывая порой, что за красивыми заголовками стоят реальные судьбы реальных людей. И пока Маск и Трамп выясняют, кто из них главный, американская демократия становится все более хрупкой, а власть все больше концентрируется в руках тех, кто может позволить себе купить президента — или поссориться с ним на глазах у всего мира.

Война только началась. И победителей в ней может не быть вовсе.