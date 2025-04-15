ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США требуют от Украины отдать пять областей
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что Россия готова на мирное соглашение, только если Киев признает за Москвой все оккупированные территории
США требуют от Украины отдать пять областей
Уиткофф и Путин во время встречи в Санкт-Петербурге / Reuters
15 апреля 2025 г.

Американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге «возможно подписание исторического мирного соглашения». 

По его словам, Москва готова пойти на мир только при условии, что Украина уступит «пять территорий», хотя напрямую спецпосланник их не перечислил. Вероятнее всего речь идет об аннексированном Крыме, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, большую часть которых контролирует Россия.

«Мы обсуждаем гораздо больше, чем просто границы, — заявил Уиткофф в эфире Fox News. — Думаю, мы близки к миру, который будет иметь значение для всего мира». Он добавил, что в этом процессе ключевую роль играют «коммерческие возможности», которые якобы могут «перезапустить отношения США и России».

Издание Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, выступают против таких уступок Кремлю. Но президент Дональд Трамп поддержал курс Уиткоффа. По данным Reuters, он уже изучает сценарий, при котором Вашингтон признает российский контроль над оккупированными территориями в обмен на прекращение огня. Этот подход копирует риторику Москвы и вызывает тревогу в Киеве.

Одновременно США давят на Украину по другому вопросу — по соглашению о ресурсах. Немецкое ARD сообщает о новых американских требованиях к Украине в ходе переговоров по металлам. Согласно утечке, США хотят получить контроль не только над будущими проектами, но и над уже освоенными месторождениями, включая нефть, газ и редкоземельные элементы. Также рассматривается передача американской стороне части газопровода «‎Дружба»‎, ранее использовавшегося для транзита российского газа в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отказался подписывать такой договор и напомнил, что условия будущих сделок не должны противоречить правилам ЕС. По его словам, США не предложили Украине никаких новых гарантий безопасности, зато требуют экономических уступок, которые, как утверждают украинские депутаты, «превращают страну в сырьевую колонию».


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