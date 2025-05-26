ВОЙНА В ГАЗЕ
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Мать спасала жизни, пока ее детей убивал Израиль
Педиатр из Газы доктор Алаа аль-Наджар потеряла девятерых детей в результате израильского обстрела Хан-Юнуса
Мать спасала жизни, пока ее детей убивал Израиль
Педиатр Алаа аль-Наджар (на фото слева) навещает мужа, пострадавшего от израильской бомбардировки / Reuters
20 часов назад

Доктор Алаа аль-Наджар, педиатр из Газы, в пятницу утром, как всегда, поцеловала своих десятерых детей перед работой. Шестимесячный Сайден еще спал. Она спешила в больницу, чтобы спасать раненых младенцев после израильских обстрелов. Спустя несколько часов почти всех ее детей доставили в морг той самой больницы, пишет Guardian.

Израильская ракета разрушила дом в Хан-Юнусе. Погибли девять детей. Выжил лишь один — 11-летний Адам. Его отец, доктор Хамди аль-Наджар, тоже выжил, но находится в критическом состоянии.

Брат мужа Алаа, Али, сразу поехал к дому, когда услышал о бомбежке. Он нашел Адама под обломками, в рваной одежде, покрытого сажей. Мальчик был жив. Отец — тяжело ранен, без сознания, с оторванной рукой и сильным кровотечением. Али вызвал врачей и сам отвез их в больницу. Затем начал искать остальных.

Когда Алаа прибыла к месту трагедии, спасатели как раз доставали тело дочери Риван. В слезах она умоляла дать ей подержать дочь хотя бы в последний раз. Тела были обгоревшими и изуродованными настолько, что Алаа не смогла их опознать. Двоих, включая младенца, все еще ищут под завалами.

«Это одна из самых страшных трагедий с начала войны», — заявил Мохаммед Сакер, глава сестринского отделения больницы Насер. — «Врач, посвятившая жизнь спасению детей, потеряла почти всех своих за одну минуту».

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как из-под руин вытаскивают мертвых детей, пламя еще пожирает остатки дома. Алаа стояла над телами, читала Коран и прощалась. Затем — к сыну и мужу. Она не закричала. Не упала. Просто пошла спасать тех, кто остался, отмечает Guardian.

Семья собиралась выехать в Египет, у детей было гражданство. Они мечтали об учебе в Каире. Теперь — только имена на могилах.

Израильская армия заявила, что якобы ударила по позиции ХАМАС в Хан-Юнусе. Однако на деле убиты лишь мирные жители, включая детей доктора аль-Наджар.

Всего с начала израильского вторжения в Газу, по данным местных властей, убиты более 16 тыс. детей.


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