Администрация США рассчитывает, что война РФ и Украины, конфликт Израиля и Ирана и израильская военная кампания в Газе будут урегулированы до конца этого года. Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа по России Стив Уиткофф, отметив, что на этой неделе пройдут встречи по всем трем конфликтам.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — у нас всю неделю идут переговоры по всем трем конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года», — сказал Уиткофф на заседании кабинета в Белом доме.

В интервью Fox News он уточнил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, подчеркнув: «Мы разговариваем с россиянами каждый день». По его словам, это «серьезный сигнал», а Владимир Путин якобы проявляет готовность завершить войну.

«Он предпринял добросовестную попытку к диалогу, особенно на саммите в Аляске. Но это очень сложный конфликт», — признал дипломат.