ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США ждут мира в Украине к концу года
Спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что конфликт РФ и Украины удастся урегулировать до декабря
США ждут мира в Украине к концу года
Спецпосланник президента Дональда Трампа по России Стив Уиткофф / Reuters
27 августа 2025 г.

Администрация США рассчитывает, что война РФ и Украины, конфликт Израиля и Ирана и израильская военная кампания в Газе будут урегулированы до конца этого года. Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа по России Стив Уиткофф, отметив, что на этой неделе пройдут встречи по всем трем конфликтам.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — у нас всю неделю идут переговоры по всем трем конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года», — сказал Уиткофф на заседании кабинета в Белом доме.

В интервью Fox News он уточнил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, подчеркнув: «Мы разговариваем с россиянами каждый день». По его словам, это «серьезный сигнал», а Владимир Путин якобы проявляет готовность завершить войну. 

«Он предпринял добросовестную попытку к диалогу, особенно на саммите в Аляске. Но это очень сложный конфликт», — признал дипломат.

Читайте также

Трамп провел переговоры с Путиным 15 августа на Аляске, а 18 августа встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским, лидерами НАТО и Европы. После этих встреч он заявил, что Зеленский и Путин должны провести двусторонние переговоры перед трехсторонней встречей с его участием. Зеленский обвиняет Москву в том, что она срывает организацию такой встречи, в Кремле же говорят о неготовности повестки.

«Я думаю, что двусторонняя встреча все же состоится. Но мое мнение: президенту (России) придется самому сесть за стол переговоров, чтобы довести дело до конца», — отметил Уиткофф.

Трамп обещал быстро завершить войну России и Украины, но пока цели так и не достиг. Ранее на этой неделе он заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США помогут обеспечить безопасность Украины в рамках сделки, и вновь пригрозил Москве новыми санкциями, если в течение двух недель не будет прогресса.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us