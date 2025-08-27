Администрация США рассчитывает, что война РФ и Украины, конфликт Израиля и Ирана и израильская военная кампания в Газе будут урегулированы до конца этого года. Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа по России Стив Уиткофф, отметив, что на этой неделе пройдут встречи по всем трем конфликтам.
«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — у нас всю неделю идут переговоры по всем трем конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года», — сказал Уиткофф на заседании кабинета в Белом доме.
В интервью Fox News он уточнил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке, подчеркнув: «Мы разговариваем с россиянами каждый день». По его словам, это «серьезный сигнал», а Владимир Путин якобы проявляет готовность завершить войну.
«Он предпринял добросовестную попытку к диалогу, особенно на саммите в Аляске. Но это очень сложный конфликт», — признал дипломат.
Трамп провел переговоры с Путиным 15 августа на Аляске, а 18 августа встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским, лидерами НАТО и Европы. После этих встреч он заявил, что Зеленский и Путин должны провести двусторонние переговоры перед трехсторонней встречей с его участием. Зеленский обвиняет Москву в том, что она срывает организацию такой встречи, в Кремле же говорят о неготовности повестки.
«Я думаю, что двусторонняя встреча все же состоится. Но мое мнение: президенту (России) придется самому сесть за стол переговоров, чтобы довести дело до конца», — отметил Уиткофф.
Трамп обещал быстро завершить войну России и Украины, но пока цели так и не достиг. Ранее на этой неделе он заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США помогут обеспечить безопасность Украины в рамках сделки, и вновь пригрозил Москве новыми санкциями, если в течение двух недель не будет прогресса.