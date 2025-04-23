Китай и Россия планируют построить на поверхности Луны Международную лунную научную станцию (ILRS), в состав которой войдет мобильная атомная электростанция. Об этом говорится в презентации китайского космического ведомства, представленной 23 апреля.

Станция станет альтернативой американской программе Artemis и будет служить платформой для научных исследований, добычи ресурсов и возможного размещения телескопов. По словам заместителя главы Китайского национального космического управления Юй Дэньюя, ядерная установка позволит обеспечить станцию энергией в течение лунной ночи, которая длится две недели.

Китай уже проводил испытания небольших ядерных источников энергии в космосе, но сейчас речь идет о более мощной установке, способной поддерживать работу инфраструктуры на Луне. Реактор планируется развернуть к 2035 году — уже сейчас работу над ним китайские физики-ядерщики ведут совместно с российскими коллегами из «‎Росатома»‎ параллельно на площадках в РФ и Китае.

Проект разрабатывается в тесном сотрудничестве с Москвой и другими странами, при этом активно обсуждается создание модулей для автоматической доставки грузов, спутников связи, а также пусковой системы, способной отправлять материалы с Луны на Землю.

При этом космическое агентство США NASA также активно продвигает свою ядерную миссию на спутнике. Проект Fission Surface предполагает разработку и создание первого лунного реактора в начале 2030-х годов. Подробности программы держатся в секрете. Аналогично ядерные установки планируется использовать для миссии Илона Маска на Марс — предприниматель и сам ранее говорил о том, что питать будущую марсианскую колонию будут малые ядерные станции.

Китай подчеркивает, что ядерные технологии будут использоваться исключительно в мирных целях. Однако размещение такой установки может значительно изменить расстановку сил в космической гонке, в которой участвуют США, ЕС и частные корпорации.



