Президент США Дональд Трамп позволил истечь собственному сроку, который он отвел российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для начала переговоров. Однако никаких последствий ни для Москвы, ни для Киева так и не последовало, отмечает Guardian.
Накануне истечения дедлайна президент США заявил, что «очень разочарован» Путиным и пообещал «сделать что-то, чтобы люди могли жить», однако никаких деталей не привел. Эти слова фактически стали признанием того, что очередная попытка Трампа добиться мира буксует — но теперь он пытается мягко съехать с темы, пишет газета.
В прошлом месяце на Аляске Трамп встречался с Путиным и заявил, что у США, России и Украины есть «очень хороший шанс» на достижение мира. Позже он пригласил Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон. Европейцы настаивали на предоставлении Украине гарантий безопасности и требовали прекращения огня до возможной встречи Зеленского с Путиным. Тогда Трамп дал российскому визави «пару недель» для переговоров с Зеленским, пригрозив «очень серьезными последствиями». Срок истек 3 сентября, но все безрезультатно.
Зеленский отреагировал прямо. В обращении 31 августа он заявил: «Все заявили, что должно быть прекращение огня. Единственная сторона, которая хочет этой войны, — Россия».
Украинский лидер призвал США, Европу и страны G20 занять более жесткую позицию. Владимир Путин, в свою очередь, вновь повторил свой тезис, что конфликт вызван не российским вторжением, а «западным переворотом» в Киеве и попытками втянуть Украину в НАТО. Потому, уточнил президент РФ, Москва хочет сначала урегулировать отношения с западным военным блоком и лишь потом приступать к украинским переговорам.
За семь месяцев переговоров США и России прогресса не достигнуто. Российские войска продолжают наносить ракетные удары, а Украина атакует российскую энергетику.
Трамп рассматривает варианты давления: санкции против энергетического сектора России, которые также поддерживает Сенат, а также наращивание военной помощи Киеву. США уже одобрили пакет вооружений на $825 млн и разрешили наносить удары по российской территории. Однако пока ни одна из этих мер так и не подтолкнула Москву и Киев к мирным переговорам.