Президент США Дональд Трамп позволил истечь собственному сроку, который он отвел российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для начала переговоров. Однако никаких последствий ни для Москвы, ни для Киева так и не последовало, отмечает Guardian.

Накануне истечения дедлайна президент США заявил, что «очень разочарован» Путиным и пообещал «сделать что-то, чтобы люди могли жить», однако никаких деталей не привел. Эти слова фактически стали признанием того, что очередная попытка Трампа добиться мира буксует — но теперь он пытается мягко съехать с темы, пишет газета.

В прошлом месяце на Аляске Трамп встречался с Путиным и заявил, что у США, России и Украины есть «очень хороший шанс» на достижение мира. Позже он пригласил Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон. Европейцы настаивали на предоставлении Украине гарантий безопасности и требовали прекращения огня до возможной встречи Зеленского с Путиным. Тогда Трамп дал российскому визави «пару недель» для переговоров с Зеленским, пригрозив «очень серьезными последствиями». Срок истек 3 сентября, но все безрезультатно.