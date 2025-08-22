Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в попытках «уклониться от встречи» по вопросам мира.
«Они (власти РФ) не хотят закончить эту войну», — утверждает Зеленский, отмечая продолжающиеся удары России по Украине, включая объекты американской компании в Мукачево, а также провокации против стран НАТО, Литвы и Польши.
«Это не случайность, а российская наглость», — подчеркнул украинский лидер.
Он призвал западных партнеров действовать решительно: «Эта война должна быть завершена. Давление на Россию — единственный путь. Путин понимает только силу».
При этом Зеленский отреагировал и на недавние заявления Дональда Трампа о необходимости более решительных действий.
Днем ранее американский президент в своем посте на Truth Social обрушился на экс-президента Джо Байдена, обвинив его в том, что тот якобы не позволял Украине «наносить удары по агрессору».
«Невозможно выиграть войну, если тебе запрещено атаковать. Так не побеждают», — написал Трамп. Зеленский поддержал: «Президент Трамп абсолютно прав — мы будем делать все для защиты страны, не ограничиваясь только обороной».
Россия выдвинула те же обвинения
При этом Россия парирует, отвечая Киеву ровно теми же обвинениями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти не стремятся к прочному миру. По его словам, Киев своими заявлениями демонстрирует отсутствие интереса к долгосрочному урегулированию конфликта.
Министр отметил, что представители офиса президента Украины трактуют ситуацию «весьма своеобразно». В частности, Лавров привел пример советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который недавно заявил: даже после получения гарантий безопасности Киев будет добиваться от Запада разрушительных санкций против России и обрушения ее экономики. Он отметил, что такая политика идет вразрез с мирными усилиями президента США Дональда Трампа.
Между тем агентство AFP 21 августа процитировало слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев в ближайшие 7–10 дней ждет «четкой архитектуры гарантий безопасности от США».
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз готовит «конкретное мирное предложение» для президентов России и Украины. По данным газеты, документ может быть представлен уже в течение недели.