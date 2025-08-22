Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в попытках «уклониться от встречи» по вопросам мира.

«Они (власти РФ) не хотят закончить эту войну», — утверждает Зеленский, отмечая продолжающиеся удары России по Украине, включая объекты американской компании в Мукачево, а также провокации против стран НАТО, Литвы и Польши.

«Это не случайность, а российская наглость», — подчеркнул украинский лидер.

Он призвал западных партнеров действовать решительно: «Эта война должна быть завершена. Давление на Россию — единственный путь. Путин понимает только силу».

При этом Зеленский отреагировал и на недавние заявления Дональда Трампа о необходимости более решительных действий.

Днем ранее американский президент в своем посте на Truth Social обрушился на экс-президента Джо Байдена, обвинив его в том, что тот якобы не позволял Украине «наносить удары по агрессору».

«Невозможно выиграть войну, если тебе запрещено атаковать. Так не побеждают», — написал Трамп. Зеленский поддержал: «Президент Трамп абсолютно прав — мы будем делать все для защиты страны, не ограничиваясь только обороной».