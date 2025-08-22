ВОЙНА В УКРАИНЕ
Лавров: ко встрече Путина и Зеленского ничего не готово
Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не запланирована, так как отсутствует повестка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров / AP
10 часов назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не готовится. По его словам, Путин «четко сказал, что готов к встрече при условии, что у нее будет президентская повестка». 

Лавров считает, что мирному процессу мешает Киев. По его словам, во время переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Россия проявила «гибкость» по ряду вопросов, однако Зеленский отверг все предложения.  

Среди них он назвал отказ Украины от вступления в НАТО, обсуждение территориальных вопросов и отмену запрета на использование русского языка. 

Ранее Дональд Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина должна стать следующим шагом после его саммита с российским лидером. Он подчеркнул, что было бы «лучше», если бы главы Украины и России сначала встретились вдвоем, после чего возможна трехсторонняя встреча. 

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на саммите в Аляске Москва пошла на компромисс, отказавшись от требования передачи под ее контроль всей территории Херсонской и Запорожской областей. Однако Россия продолжает настаивать на передаче всего Донбасса. Официально Кремль эти сведения не комментировал. 

Кроме того, Reuters указывало, что Москва готова вернуть Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.  

Среди других условий назывались ограничение численности украинской армии, отказ от присутствия западных войск на территории Украины и частичное снятие санкций. 

