Еще четыре дня назад, принимая у себя европейских лидеров, президент США Дональд Трамп обещал быстро завершить войну в Украине. Но уже в четверг он заявил, что Киев не сможет победить без атак на территорию России.

Этот резкий разворот показал, насколько шаткой стала его мирная инициатива, которая разваливается буквально на глазах, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Президент надеялся организовать саммит с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским или хотя бы их личную встречу. Но ни один из планов так и не реализовался, а риторика обеих сторон остается довольно пессимистичной: и Москва, и Киев обвинили друг друга в попытках сорвать мирные переговоры.

В Вашингтоне и Европе продолжают обсуждать возможные миротворческие силы, которые могли бы защитить Украину от новых ударов России. Однако МИД РФ категорически отверг эту идею, а у союзников возникли сомнения, готов ли Трамп задействовать американских военных. Глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что солдаты США не будут воевать на украинской земле.

Аналитики WSJ отмечают: Трамп недооценил сложность конфликта. Его импровизационный стиль резко отличается от методичного подхода Путина. Американский лидер ищет быстрый результат и даже хвастался в прошлом году, что сможет прекратить войну за сутки — позже он назвал это сарказмом. Путин же уверен, что время играет на руку России, чья армия медленно продвигается, несмотря на тяжелые потери.

Какие козыри есть у Трампа?

В четверг Трамп написал в соцсетях, что Украина должна усилить удары, полностью проигнорировав собственные обещания о мире. Эксперты считают, что он пытается вернуть себе рычаги влияния и таким образом надавить на Путина.