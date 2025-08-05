ПОЛИТИКА
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Бывшего президента Бразилии отправили под домашний арест. Из-за соцсетей
Жаиру Болсонару запретили принимать посетителей и пользоваться мобильным телефоном
Бывшего президента Бразилии отправили под домашний арест. Из-за соцсетей
Жаир Болсонару / Reuters
5 августа 2025 г.

Верховный суд Бразилии распорядился поместить бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о попытке государственного переворота, под домашний арест за нарушение запрета на использование социальных сетей. Об этом сообщает ВВС.

Судья Алешандре де Мораес заявил в вынесенном постановлении, что экс-президент использовал аккаунты своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, «призывающих к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживающих иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы».

В воскресенье в различных городах Бразилии прошли митинги в поддержку Болсонару. Один из его сыновей, Флавио, во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к собравшимся в Рио-де-Жанейро. Позже Болсонару-младший также опубликовал в Instagram видео, на котором его отец обращается к сторонникам. Пост был впоследствии удален.

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«Вопиющее несоблюдение наложенных ограничительных мер было настолько очевидным, что, повторимся, сам сын подсудимого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить пост со своей страницы в социальной сети Instagram, чтобы скрыть нарушение закона», — написал Мораес.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.

Напомним, что пост президента Бразилии Жаир Болсонару занимал с 1 января 2019 по 1 января 2023 года. В 2023 году Высший избирательный суд страны запретил ему в течение ближайших 8 лет баллотироваться в президенты и занимать другие государственные должности.

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