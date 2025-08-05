Верховный суд Бразилии распорядился поместить бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о попытке государственного переворота, под домашний арест за нарушение запрета на использование социальных сетей. Об этом сообщает ВВС.

Судья Алешандре де Мораес заявил в вынесенном постановлении, что экс-президент использовал аккаунты своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, «призывающих к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживающих иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы».

В воскресенье в различных городах Бразилии прошли митинги в поддержку Болсонару. Один из его сыновей, Флавио, во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к собравшимся в Рио-де-Жанейро. Позже Болсонару-младший также опубликовал в Instagram видео, на котором его отец обращается к сторонникам. Пост был впоследствии удален.