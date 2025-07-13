Евросоюз продлил приостановку ответных мер на американские тарифы до начала августа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение принято на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на весь импорт из ЕС.

«США направили нам письмо с перечнем мер, которые вступят в силу, если не будет достигнута договоренность, — поэтому мы также продлим приостановку наших контрмер», — заявила фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, приостановка не означает отказ от ответа: «С самого начала мы готовили ответ и сейчас полностью к нему готовы, — сказала она в беседе с журналистами в Брюсселе. — Но мы хотим использовать время до 1 августа, чтобы найти согласованное решение».

Ранее Дональд Трамп пригрозил с 1 августа ввести 30-процентные пошлины на импорт товаров из ЕС, заявив о «несправедливом» торговом дисбалансе. Аналогичные меры он ранее анонсировал против Китая и Мексики.

Франция и Германия поддержали позицию Еврокомиссии, но предостерегли от излишних уступок. Министр финансов ФРГ Ларс Клинкбайль подчеркнул: «Мы за серьезные переговоры, но если они провалятся — ЕС должен решительно защищать свои интересы».

В понедельник министры торговли стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить линию поведения на фоне очередного витка торговой конфронтации с Вашингтоном.