ПОЛИТИКА
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Как Европа ответит на тарифный удар Трампа?
Брюссель отложил решение о контрмерах до августа — в расчете на компромисс
Как Европа ответит на тарифный удар Трампа?
/ AP
13 июля 2025 г.

Евросоюз продлил приостановку ответных мер на американские тарифы до начала августа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение принято на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на весь импорт из ЕС.

«США направили нам письмо с перечнем мер, которые вступят в силу, если не будет достигнута договоренность, — поэтому мы также продлим приостановку наших контрмер», — заявила фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, приостановка не означает отказ от ответа: «С самого начала мы готовили ответ и сейчас полностью к нему готовы, — сказала она в беседе с журналистами в Брюсселе. — Но мы хотим использовать время до 1 августа, чтобы найти согласованное решение».

Ранее Дональд Трамп пригрозил с 1 августа ввести 30-процентные пошлины на импорт товаров из ЕС, заявив о «несправедливом» торговом дисбалансе. Аналогичные меры он ранее анонсировал против Китая и Мексики.

Франция и Германия поддержали позицию Еврокомиссии, но предостерегли от излишних уступок. Министр финансов ФРГ Ларс Клинкбайль подчеркнул: «Мы за серьезные переговоры, но если они провалятся — ЕС должен решительно защищать свои интересы».

В понедельник министры торговли стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить линию поведения на фоне очередного витка торговой конфронтации с Вашингтоном.

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