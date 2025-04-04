Израильские войска в ночь на 4 апреля вошли в Рафах, вынудив сотни тысяч жителей бежать из города. Это стало одним из крупнейших перемещений за все время войны, отмечает Reuters.

После объявления о создании «зоны безопасности» на юге сектора Газа армия Израиля начала продвигаться в Рафах — последний крупный оплот беженцев. По данным Минздрава Газы, за сутки в результате авиаударов погибли не менее 97 человек, включая 20 жителей района Шеджайя и 33 человека, укрывшихся в школе Дар-аль-Аркам в Газе.

Израильские военные заявили, что школа якобы использовалась как командный центр. Однако ХАМАС опроверг эти обвинения, уточнив, что в здании были исключительно беженцы. Медики сообщили, что по зданию выпустили три ракеты.

«Рафах стерт с лица земли», — сказал отец семерых детей, бежавший в Хан-Юнус. По его словам, армия Израиля разрушает оставшиеся дома.

Штурм города стал крупнейшей эскалацией с момента срыва перемирия в марте. В Шеджайе сотни людей покинули дома, уходя пешком, на велосипедах и ослах.

«Я хочу умереть. Пусть убьют нас, чтобы мы не мучились», — в отчаянии заявила местная жительница Умм Ааед Бардаа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войска захватили территорию для создания нового коридора между Рафахом и Хан-Юнусом. Местные жители опасаются, что их выселяют навсегда, чтобы Израиль взял под контроль сельхозугодья и водные ресурсы южной части Газы.

С 18 марта Израиль заблокировал поставки товаров в эксклав, усугубляя гуманитарный кризис. К концу марта в Газе не осталось муки, что вынудило все пекарни сектора закрыться. ООН и Красный Полумесяц предупреждают, что Газа грозит голод, поскольку продовольствия не хватает, чтобы прокормить хотя бы половину населения сектора.