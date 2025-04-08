Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что в Москве состоялась продуктивная и конструктивная встреча экспертов из Ирана, России и Китая.

Переговоры были организованы на основе договоренностей, достигнутых ранее заместителями глав МИД трех стран в Пекине. По словам иранского дипломата, участники обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, перспективами снятия санкций и выполнением резолюции СБ ООН 2231.

Гарибабади подчеркнул, что стороны договорились поддерживать тесную трехстороннюю координацию. Он также подтвердил, что Иран продолжает консультации со всеми заинтересованными сторонами, руководствуясь приверженностью дипломатическим механизмам.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекайи накануне заявил, что переговоры между Ираном, Россией и Китаем пройдут именно на техническом уровне.

Факт проведения встречи также подтвердила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ядерная программа Ирана и ситуация на Ближнем Востоке остаются в центре внимания международного сообщества.

«Ситуация на Ближнем востоке, ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания международного сообщества уже много лет. К сожалению, ситуация не стабилизируется, она ухудшается из-за неконструктивной позиции Запада», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, отмечая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, а США намерены не допустить этого. Представители исполнительной власти Ирана, несмотря на призывы ряда депутатов обрести средства ядерного сдерживания, заявляли, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.