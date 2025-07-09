Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в седьмом трехстороннем заседании партнерства по отраслевому диалогу между Турцией и АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии), которое пройдет 10–11 июля на полях 58-й встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Заседание под сопредседательством министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана и генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хоурна будет посвящено текущему состоянию сотрудничества и перспективам взаимодействия. Фидан также проведет двусторонние встречи с коллегами на полях саммита.

Ожидается, что Фидан подчеркнет, что «Азиатско-Тихоокеанский регион находится в центре геополитических, экономических и экологических вызовов», и подтвердит поддержку Турцией эффективного многостороннего подхода к решению этих проблем.

В рамках инициативы «Азия заново» глава внешнеполитического ведомства акцентирует приоритет «сотрудничества, инклюзивности и диалога» с государствами региона. Фидан заявит о готовности Турции внести вклад в борьбу с транснациональной преступностью, бедностью и последствиями стихийных бедствий, а также осудит агрессию Израиля как угрозу региональной стабильности, подчеркнув, что «решение палестинского вопроса на основе принципа двух государств необходимо для урегулирования всех проблем на Ближнем Востоке».

Турция сделала первый шаг к установлению официальных связей с АСЕАН в 2010 году, подписав Договор о дружбе и сотрудничестве. В 2017 году страна стала партнером по отраслевому диалогу, и с тех пор отношения между странами развивались благодаря совместным проектам и координации политики. В 2024 году Турция официально подала заявку на получение статуса полноправного партнера по диалогу — наивысшего уровня партнерства, доступного для стран, не входящих в регион.

Обновленный план сотрудничества на 2024–2028 годы расширил взаимодействие в области торговли, образования, сельского хозяйства, управления стихийными бедствиями, морских дел, устойчивого развития и зеленой трансформации.

Объем торговли Турции с АСЕАН вырос с 6,5 млрд долларов в 2010 году до 15,7 млрд долларов в 2024 году. АСЕАН, объединяющая около 690 млн человек (9% мирового населения) с ВВП 3,95 трлн долларов, остается пятой крупнейшей экономикой мира и ключевым игроком в обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.