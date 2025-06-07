Президент США Дональд Трамп прокомментировал украинскую спецоперацию «Паутина» и последующий удар России по Украине. Он заявил, что действия Киева стали основанием для ночной атаки со стороны Москвы.

«Ну, они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: вот, теперь будет удар», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One поздно вечером 6 июня.

Трамп также выразил надежду, что война между Россией и Украиной не приведет к применению ядерного оружия.

Он прокомментировал и обсуждаемый в Сенате законопроект о санкциях против России. По его словам, документ «очень сильный», но он не уточнил, поддерживает ли его.

«У них есть законопроект, но решать мне. Это мой выбор», — заявил Трамп. Он добавил, что США могут ввести новые санкции против России, если сочтут это необходимым.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа добивается смягчения законопроекта. По данным издания, Белый дом предложил внести в документ исключения, позволяющие президенту самостоятельно решать, в отношении кого будут применяться ограничения.

1 июня украинские дроны атаковали несколько российских военных аэродромов. По данным Службы безопасности Украины, аппараты были замаскированы в автомобильных фурах. СБУ утверждает, что в результате удара были уничтожены более 40 российских военных самолетов. По оценке Международного института стратегических исследований Великобритании (IISS), уничтожено 12 самолетов, еще два повреждены.

Также с начала июня произошли подрывы мостов в Курской, Брянской и Воронежской областях. Российские власти назвали это терактами. Следственный комитет РФ связал взрывы в Курской и Брянской областях с действиями украинских спецслужб.

В ночь на 6 июня российская армия запустила по территории Украины более 400 дронов и свыше 40 ракет разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Часть целей была сбита. Под удар попали Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Минобороны России заявило, что массированный обстрел стал ответом «на террористические акты» Украины.