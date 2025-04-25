ВОЙНА В ГАЗЕ
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Депутат ЕС: Европа соучаствует в преступлениях Израиля
Депутат Европарламента Марк Ботенга обвинил ЕС в соучастии в преступлениях Израиля в Газе и призвал немедленно ввести санкции за блокаду гуманитарной помощи
Депутат ЕС: Европа соучаствует в преступлениях Израиля
Марк Ботенга / AA
25 апреля 2025 г.

Один из самых активных сторонников Палестины в Европарламенте, бельгийский депутат Марк Ботенга заявил, что действия ЕС делают его соучастником преступлений Израиля. В интервью агентству Anadolu он подчеркнул: «Людей убивают не только бомбами. Их целенаправленно лишают еды, воды, лекарств. Это военное преступление. Это преступление против человечности».

Он раскритиковал бездействие Брюсселя. «Евросоюз говорит, но не действует. Должны быть санкции. Иначе Израиль продолжит убивать палестинцев и оккупировать Газу», — сказал Ботенга.

Депутат напомнил, что даже после предупреждений Международного уголовного суда и решения Международного суда ООН о риске геноцида, Европа продолжает вести дела с Израилем.

«Совет ассоциации ЕС–Израиль собирается, будто ничего не происходит. Это позор», — отметил он.

По словам Ботенги, поставки оружия Израилю со стороны европейских стран равносильны участию в военных преступлениях.

«Когда я вижу фон дер Ляйен или Каллас, я не просто стыжусь. Я зол. Они оправдывают действия Израиля, тогда как обязаны действовать по международному праву», — сказал он.

Ботенга потребовал немедленного открытия гуманитарных коридоров и введения санкций против Тель-Авива. Он также резко осудил заявление премьера Бельгии Барта де Веевера, назвавшего арест Нетаньяху «нереалистичным»: «Это нарушение международного права. Бельгия обязана арестовать его, если он появится на территории страны».

Депутат ранее лично посещал Наблус, Эль-Халиль и Рамаллу. Он участвовал в протестах в Брюсселе и выступал в Европарламенте с критикой бездействия ЕС.

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