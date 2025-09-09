ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Германия защитит Украину от дронов
Контракт на поставку Киеву немецких систем ПВО планируется подписать 10 сентября
Германия защитит Украину от дронов
Немецкие дроны / Reuters
9 сентября 2025 г.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall в этом году усилит военную поддержку Украины, поставив ВСУ системы противовоздушной обороны Skyranger. Об этом, как сообщает Rai News, заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По его словам, многомиллионный контракт планируется подписать в Лондоне 10 сентября в рамках выставки DSEI.

Система Skyranger представляет собой мобильную платформу ПВО, которую можно устанавливать, в том числе, на танки Leopard. Она способна защищать территорию площадью до 16 квадратных километров.

«С помощью этих систем мы можем гарантировать зоны, полностью свободные от дронов», — отметил Паппергер, добавив, что интерес к технологии проявляют и в Бундесвере (Вооруженных силах Германии).

Читайте также

Ранее, 18 сентября 2024 года, Rheinmetall провела демонстрацию Skyranger System, где была представлена самоходная зенитная установка на базе танка Leopard 1 с 35-миллиметровой системой Skyranger 35.

Тогда сообщалось, что для нужд Украины планируется закупить не менее десяти таких установок.

СвязанныеTRT Global - Самый масштабный удар по Украине за все время войны


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us