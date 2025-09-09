Немецкая оборонная компания Rheinmetall в этом году усилит военную поддержку Украины, поставив ВСУ системы противовоздушной обороны Skyranger. Об этом, как сообщает Rai News, заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По его словам, многомиллионный контракт планируется подписать в Лондоне 10 сентября в рамках выставки DSEI.

Система Skyranger представляет собой мобильную платформу ПВО, которую можно устанавливать, в том числе, на танки Leopard. Она способна защищать территорию площадью до 16 квадратных километров.

«С помощью этих систем мы можем гарантировать зоны, полностью свободные от дронов», — отметил Паппергер, добавив, что интерес к технологии проявляют и в Бундесвере (Вооруженных силах Германии).