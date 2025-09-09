ВОЙНА В УКРАИНЕ
Запад готов закрыть небо Украины?
«Коалиция желающих» намерена создать воздушный щит для Украины
Последствия российского удара по Киеву / AP
9 сентября 2025 г.

Европейские лидеры вместе с США хотят создать воздушный щит над Украиной, чтобы компенсировать отсутствие прогресса в переговорах о перемирии. По данным Financial Times (FT), план предполагает масштабное усиление систем ПВО и фактическое введение «де-факто перемирия», даже если Москва откажется от официального соглашения.

Идея появилась после крупнейшей с начала войны российской атаки по Киеву 7 сентября. Европа и США понимают: Украине необходима надежная защита неба, иначе российские дроны продолжат наносить удары по инфраструктуре и городам. Новый проект не сможет остановить баллистические ракеты, но позволит закрыть воздушное пространство от беспилотников и крылатых ракет.

По замыслу, США предоставят технологическую основу и координацию, а европейские союзники добавят военно-морскую поддержку, уточняет FT. Стороны даже обсуждают возможность направить в регион авианосцы, чтобы усилить охрану воздушного пространства. Такой шаг может изменить баланс сил, фактически ограничив свободу действий российской авиации и беспилотников, отмечает газета.

Ранее на саммите в Париже 4 сентября «коалиция желающих» говорила о возможном размещении войск в Украине, но ключевые страны — Германия, Италия и Польша — отказались направлять военных. Поэтому воздушный щит рассматривается как более реалистичный вариант помощи, не требующий ввода наземных контингентов, заключает газета.

В Вашингтоне при этом подчеркивают: новые меры должны идти в пакете с усилением санкций против Москвы и покупателей российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что совместные шаги США и ЕС способны привести российскую экономику к «полному коллапсу», а военное давление дополнят меры из воздуха.

Теперь европейские дипломаты ждут одобрения Конгресса США и согласования деталей. Но окончательное решение за президентом Дональдом Трампом — только от него зависит, присоединятся ли Штаты к защите украинского неба.

