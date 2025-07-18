Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз резко осудил продолжающиеся израильские удары по Сирии, назвав их угрозой национальному примирению и политическому переходу в стране.

Об этом он заявил на срочном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и событиям в Сирии.

Йылдыз напомнил, что с 8 декабря сирийская сторона демонстрирует стремление к инклюзивному политическому процессу и восстановлению мира. Он подчеркнул, что Турция с самого начала поддерживала усилия Сирии по стабилизации и развитию.

«Однако Израиль с 8 декабря не прекращает военные нападения с целью сорвать процесс стабилизации в Сирии», — заявил он. По его словам, агрессивные действия и риторика Тель-Авива угрожают суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также препятствуют послевоенному восстановлению страны.

Турецкий дипломат призвал международное сообщество к безоговорочному осуждению израильской агрессии, отметив, что подобные удары усиливают нестабильность, увеличивают число мирных жертв и провоцируют новые волны вынужденной миграции.

«Сирийский народ не должен быть лишен возможности на мир», — подчеркнул Йылдыз.

Он также призвал Совет Безопасности ООН содействовать снижению напряженности, прекращению атак и поддержке усилий сирийских властей по восстановлению порядка в провинции Эс-Сувейда.

Йылдыз выразил обеспокоенность сообщениями о возможном размещении новых израильских военных контингентов на территории Сирии и вновь подтвердил необходимость уважения сирийского суверенитета.

«Мы должны поддержать любые усилия по достижению национального согласия в Сирии. Приветствуем шаги по установлению перемирия на юге страны с участием сирийского правительства и местных сил и надеемся, что оно станет прочным», — отметил он.

По словам Йылдыза, Турция верит в решимость сирийского народа и продолжит оказывать поддержку процессу построения мирной, стабильной и процветающей Сирии.