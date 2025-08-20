По данным телеканала, армия уже начала рассылать экстренные повестки резервистам. Речь идет о приказах «Ордер 8», которые позволяют в короткие сроки вызвать десятки тысяч военнослужащих.

Начальник Генштаба Эяль Замир накануне представил поэтапный план: Израиль собирается усилить группировку на севере эксклава и подготовить ударные силы для нового этапа войны.

Несмотря на то что 18 августа палестинское движение ХАМАС согласилось на новое предложение о прекращении огня в Газе, надежды на мир вновь рухнули из-за упрямства Биньямина Нетаньяху, который в очередной раз срывает соглашение о прекращении огня.

Новая операция планируется на фоне продолжающейся военной кампании, которая уже привела к гибели более 62 000 палестинцев в Газе с октября 2023 года — подавляющее большинство из них женщины и дети. Военная кампания опустошила эксклав, который сталкивается с голодом.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.