Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Мир запомнит его не только как духовного лидера католиков, а как одного из немногих мировых авторитетов, кто открыто и последовательно защищал Палестину.

С первых дней израильской кампании в Газе понтифик называл вещи своими именами. Он осуждал израильские бомбардировки школ и больниц, говорил о «жестокости, а не войне», и с болью отмечал страдания мирных жителей Газы. Даже когда другие лидеры молчали или оправдывали насилие, Франциск продолжал говорить — и делать.

В декабре 2023 года он прямо обвинил Израиль в военных преступлениях, заявив, что, по мнению экспертов, происходящее в Газе «имеет признаки геноцида». Это вызвало дипломатический скандал: МИД Израиля вызвал посла Ватикана, но папа не отступил.

Его защита Палестины не ограничивалась словами. Каждый день он связывался с единственным католическим приходом в Газе — даже во время собственной госпитализации. Он знал имена, молился с ними, поддерживал людей, оставшихся без крова и надежды. «Это братский народ, который имеет право на мир», — говорил он о палестинцах.

В январе текущего года, перед своей пятинедельной госпитализацией в больницу Джемелли в Риме, Франциск усилил критику военной агрессии Израиля в Газе, назвав ситуацию «очень серьезной и постыдной».

На Пасху 20 апреля, в своем последнем обращении к верующим, Франциск вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и гуманитарной помощи Газе.

«Достаточно страданий. Народ мечтает о мире», — это его последние публичные слова о конфликте.

Франциск ушел, но оставил после себя моральный ориентир. В эпоху цинизма и равнодушия он показал: даже один голос может звучать громче тишины сильных мира сего — если этот голос говорит правду.



