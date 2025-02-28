ПОЛИТИКА
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Германия требует вернуть российский газ
Компании из восточных регионов ФРГ готовятся к возвращению закупок голубого топлива у России
Германия требует вернуть российский газ
Природный газ / Reuters
28 февраля 2025 г.

Восточногерманские предприятия готовятся к возвращению российского газа, пишет Bloomberg со ссылкой на опросы представителей индустрии. Их вдохновляют попытки Дональда Трампа закончить войну в Украине и возможное ослабление санкций против Москвы.

Три года Европа пыталась отказаться от российского топлива. Больше всех от этих попыток пострадала Германия. Дешевая энергия из РФ питала ее промышленность, но рост цен после 2022 года заметно замедлил экономику — настолько, что по итогам последних двух лет немецкая экономика показывает худшие результаты среди всех стран G7. Заводы начали переносить производство за границу — самый последний скандал произошел с историческими заводами Volkswagen.

Кристиан Гюнтер, глава химического парка в Лойне, уверен: без дешевого газа восстановить отрасль невозможно. Германия должна быть сильной, если ей придется финансировать восстановление Украины, заявил он.

«Если наступит мир, надо устранить и другие последствия конфликта», — сказал Гюнтер. Возвращение российского газа он назвал «логичным».

Если Трамп добьется прекращения войны, газ снова потечет в Европу. Окончательное решение примут политики, которые пока что не очень настроены на возвращение газовых потоков из РФ. Но для многих стран такой шаг станет необходимостью, даже если политическая воля будет диктовать отказ.

Возможные маршруты — восстановление транзита через Украину или запуск уцелевшей нитки «Северного потока», отмечает Bloomberg.

В политике растет поддержка возврата к российскому топливу. Министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце уверен: мир изменит отношение к энергоресурсам из России.

«Если Европа не будет чувствовать угрозы, надо обсуждать поставки», — заявил он.

Шульце входит в ХДС/ХСС, партию Фридриха Мерца, который обсуждает рекордную военную помощь Киеву. Но экономический кризис давит даже на консерваторов.


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