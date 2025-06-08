Советник Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия намерена захватить половину Украины к концу 2026 года. По его словам, в ближайшие месяцы Москва надеется полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а до конца года — создать буферную зону вдоль северной границы Украины. Для этого Россия, по его оценке, будет использовать позиции в Запорожской и Днепропетровской областях, чтобы поддержать дальнейшее наступление.

На фоне этих заявлений Россия объявила о начале наступления в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, танковые подразделения «вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление в сторону Днепропетровска». Украинский проект DeepState уточняет, что российские силы подошли к границе области у населенного пункта Орехово.

Днепропетровщина до сих пор оставалась вне активных боев, но теперь регион, ключевой для украинской промышленности и энергетики, может оказаться под угрозой. По оценкам до войны, здесь проживало около 3 млн человек, в том числе 1 млн — в областной столице, городе Днепр. Военные эксперты предупреждают, что равнинный рельеф области с небольшим количеством населенных пунктов делает ее уязвимой: обороняться там значительно труднее, чем в густонаселенных регионах с пересеченной местностью.

В целом наступление России на фронте в мае значительно ускорилось. По данным аналитиков, за месяц российские войска заняли 507 кв. км территории Украины — по сравнению с 379 кв. км в апреле и 240 кв. км в марте. Основные успехи сосредоточены в Донецкой области.

Параллельно Россия продолжает давление на севере страны. Украинский мониторинговый проект DeepState подтвердил захват российскими войсками села Локня в Сумской области. Оно расположено примерно в 30 км к северу от города Сумы. О взятии населенного пункта Москва сообщила еще 24 мая. По информации украинской стороны, на этом участке фронта в последние недели резко возросло число атак — Россия стремится закрепить буферную зону вдоль северной границы.

Кроме того, продолжаются массированные удары по Харькову. Минувшей ночью был убит как минимум один человек и еще один получил тяжелые ранения. Накануне атаки в Харькове унесли жизни четырех человек, более 20 получили ранения. Всего за ночь, по данным украинских военных, Россия применила 49 беспилотников и три ракеты; 40 дронов были сбиты или заглушены.

Американские чиновники, по данным Reuters, предупреждают, что волна «ударов возмездия» со стороны Москвы — за атаки дронов по стратегической авиации РФ — может продолжиться. Согласно этим утверждениям, атаки могут быть «ассиметричными», «многоцелевыми» и затрагивать «центры принятия решений».

На этом фоне Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал США срочно одобрить продажу систем ПВО Украине. «Мы по-прежнему ждем ответа на наш запрос, это критически важно», — заявил он. Зеленский добавил, что вся Европа должна участвовать в совместном производстве систем и ракет ПВО.