Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящий в пятницу саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием в вопросе окончания войны в Украине.

«Следующая пятница будет важной, поскольку на ней проверят серьезность Путина в стремлении положить конец этой ужасной войне», — сказал Рютте в интервью программе «This Week» на ABC News.

Он отметил, что встреча будет касаться вопросов гарантий безопасности, а также признания того, что Украина сама должна решать свое будущее и оставаться суверенным государством, самостоятельно определяющим свою геополитическую позицию.