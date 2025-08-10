Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящий в пятницу саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием в вопросе окончания войны в Украине.
«Следующая пятница будет важной, поскольку на ней проверят серьезность Путина в стремлении положить конец этой ужасной войне», — сказал Рютте в интервью программе «This Week» на ABC News.
Он отметил, что встреча будет касаться вопросов гарантий безопасности, а также признания того, что Украина сама должна решать свое будущее и оставаться суверенным государством, самостоятельно определяющим свою геополитическую позицию.
Рютте выразил уверенность, что Дональд Трамп поддерживает такие условия.
«Президент США хочет положить конец этому конфликту. Он хочет остановить страшные потери человеческих жизней», — добавил глава НАТО.
Рютте также отметил, что Россия де-факто контролирует часть украинской территории. Он подчеркнул, что основной вопрос — «как продвигаться дальше после прекращения огня, в том числе в части гарантий безопасности для Украины».