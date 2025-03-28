Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что согласна с критикой вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее обвинил Европу в отказе от свободы слова и демократических ценностей.

«Я должна сказать, что согласна. Я говорю это уже много лет. Европа немного потеряла себя», — сказала Мелони в интервью Financial Times.

По ее словам, критика со стороны Вашингтона касается не самих европейцев, а политического класса, который вместо ответов «навязывает идеологию».

Мелони назвала «поверхностными» заявления других лидеров о том, что Италии придется выбирать между Европой и США. Она подчеркнула, что будет делать все необходимое для защиты интересов своей страны.

«Наши отношения с США — самые важные отношения, которые у нас есть. Если есть что-то, что Италия может сделать, чтобы избежать конфронтации между США и Европой и навести мосты, я сделаю это — и это в интересах европейцев», — заявила глава итальянского правительства.

FT отмечает, что резкая линия администрации Трампа в отношении Евросоюза ставит Мелони в сложное положение. Она имеет прочные связи с Республиканской партией и была единственным европейским лидером, посетившим инаугурацию Трампа.

По поводу возможных пошлин со стороны США Мелони призвала ЕС не поддаваться эмоциям.

«Иногда у меня складывается впечатление, что мы просто инстинктивно реагируем. В таких вопросах нужно говорить: «Сохраняйте спокойствие, ребята. Давайте подумаем», — сказала она.

В феврале Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции обвинил Европу в «предательстве демократии» и разжигании ненависти, вызвав резкую реакцию европейских лидеров.

Позже в слитой переписке команды Трампа в Signal Вэнс писал: «Я просто не хочу снова спасать Европу».

В конце февраля Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из ЕС, а в марте пригрозил 200-процентными тарифами на алкоголь.

В ответ ЕС обсуждает возможность задействовать против США свои наиболее жесткие меры и ограничения.