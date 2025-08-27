Власти Кыргызстана в среду объявили российскую альпинистку Наталью Наговицыну предположительно погибшей после того, как поиски с применением тепловизионного дрона не обнаружили признаков жизни на высочайшей вершине страны — Пике Победы.

47-летняя спортсменка сломала ногу во время восхождения на 7439-метровую вершину и оказалась заблокированной на высоте около 7000 метров более двух недель назад.

«По результатам анализа полученных данных с учётом различных факторов, таких как экстремальная погода и особенности местоположения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.