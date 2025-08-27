ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Альпинистку признали погибшей на Пике Победы
Наталью Наговицыну не смогли спасти после двух недель на высоте 7000 метров в Кыргызстане
Альпинистку признали погибшей на Пике Победы
Наталья Наговицына / natalina_1022 / Instagram
27 августа 2025 г.

Власти Кыргызстана в среду объявили российскую альпинистку Наталью Наговицыну предположительно погибшей после того, как поиски с применением тепловизионного дрона не обнаружили признаков жизни на высочайшей вершине страны — Пике Победы.

47-летняя спортсменка сломала ногу во время восхождения на 7439-метровую вершину и оказалась заблокированной на высоте около 7000 метров более двух недель назад.

«По результатам анализа полученных данных с учётом различных факторов, таких как экстремальная погода и особенности местоположения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

Читайте также

Наговицына провела более двух недель в небольшой оранжевой палатке, разорванной порывистыми ветрами, на вершине горы, где летние температуры опускаются ниже -20°C. Несколько попыток спасения провалились из-за экстремальных условий.

15 августа итальянский альпинист Лука Синиглия погиб, пытаясь добраться до россиянки. Один спасательный вертолет разбился, другие операции пришлось отменить из-за болезней спасателей и суровой погоды.

По словам экспертов, никого никогда не эвакуировали с такой высоты на этой горе.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us