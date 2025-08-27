Власти Кыргызстана в среду объявили российскую альпинистку Наталью Наговицыну предположительно погибшей после того, как поиски с применением тепловизионного дрона не обнаружили признаков жизни на высочайшей вершине страны — Пике Победы.
47-летняя спортсменка сломала ногу во время восхождения на 7439-метровую вершину и оказалась заблокированной на высоте около 7000 метров более двух недель назад.
«По результатам анализа полученных данных с учётом различных факторов, таких как экстремальная погода и особенности местоположения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
Наговицына провела более двух недель в небольшой оранжевой палатке, разорванной порывистыми ветрами, на вершине горы, где летние температуры опускаются ниже -20°C. Несколько попыток спасения провалились из-за экстремальных условий.
15 августа итальянский альпинист Лука Синиглия погиб, пытаясь добраться до россиянки. Один спасательный вертолет разбился, другие операции пришлось отменить из-за болезней спасателей и суровой погоды.
По словам экспертов, никого никогда не эвакуировали с такой высоты на этой горе.