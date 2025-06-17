ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль разбомбил иранское ТВ в прямом эфире
Ведущая новостей убежала с экрана во время атаки. Израильское Министерство обороны взяло ответственность за удар
Израиль разбомбил иранское ТВ в прямом эфире
Израиль разбомбил иранское ТВ в прямом эфире / Reuters
7 часов назад

Израильская авиация нанесла удар по зданию государственного телевидения Ирана во время прямого эфира в понедельник. Ведущая новостей Сахар Эмами была вынуждена спешно покинуть студию, когда экран за ней погас от взрыва.

Кадры показали, как студию Государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) заполнили пыль и обломки. Было слышно, как сотрудники на съемочной площадке произносили «Аллаху Акбар». Трансляция быстро переключилась на заранее записанные программы.

Министр обороны Израиля немедленно взял на себя ответственность за атаку. «Орган пропаганды и подстрекательства иранского режима был атакован израильской армией после масштабной эвакуации жителей района», — заявил Исраэль Кац.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи осудил удар, призвав международное сообщество потребовать от Израиля справедливости. «Мир наблюдает: нацеливание на офис иранского информационного агентства IRIB во время прямого эфира — это подлое военное преступление», — написал Багаи в соцсети X.

За час до удара израильские военные выпустили предупреждение об эвакуации, затронувшее до 330 тыс. человек в центральной части Тегерана, включая штаб-квартиры государственного телевидения и полиции, а также три крупные больницы.

Атака произошла на четвертый день конфликта, когда израильские военные заявили о достижении превосходства в воздухе над иранской столицей. Иран объявил о запуске около 100 ракет и пообещал дальнейшие ответные меры за масштабные атаки по военной и ядерной инфраструктуре, в результате которых с пятницы погибли не менее 224 человек.

В Израиле погибли 24 человека и более 500 получили ранения после того, как Иран выпустил более 370 ракет и сотни дронов, сообщили израильские официальные лица.

Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что «возмущен бомбардировкой Израилем иранского государственного телеканала во время прямого эфира». «Безнаказанное убийство Израилем почти 200 журналистов в Газе придало ему смелости нацеливаться на СМИ в других частях региона», — заявила представитель CPJ на Ближнем Востоке Сара Кудах.

Согласно данным ООН и CPJ, израильская кампания в Газе унесла жизни не менее 173 журналистов и медиаработников с октября 2023 года.

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