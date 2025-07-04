Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф добивается отмены энергетических санкций против Москвы, пишет Politico. По его данным, Уиткофф мотивирует это тем, что такой шаг может восстановить экспорт российской нефти, стабилизировать цены и изменить расстановку сил на мировом рынке.

Однако министр внутренних дел США Даг Бергам выступает против: он хочет вытеснить Россию, чтобы нарастить экспорт американской энергетики, отмечает издание.

Сам Трамп также не раз намекал на возобновление экономических связей с Москвой. В мае, после разговора с Владимиром Путиным, глава Белого дома написал: «Россия хочет масштабной торговли с США после окончания этой катастрофической бойни — и я согласен». Впрочем, пока реальных шагов на этом направлении Трамп не предпринял — а после последнего разговора с Путиным, который президент США назвал «‎разочаровывающим»‎, отмена санкций и вовсе может уйти с повестки.

Предложение Уиткоффа отражает этот подход и открывает путь американским инвесторам к покупке долей в российской энергетической инфраструктуре — в центре этого плана НПЗ в немецком Шведте.

Экономика всего этого города на востоке ФРГ построена вокруг принадлежащего России нефтеперерабатывающего завода. До санкций по трубопроводу «Дружба» сюда ежедневно поступала российская нефть. Теперь завод работает лишь на 80% мощности и стоит на грани закрытия. Под угрозой — около тысячи рабочих мест. Мэр города Аннекатрин Хоппе заявила: «Если не станет завода — не станет и города».

Правительство ФРГ пообещало €400 млн на переориентацию завода на альтернативные поставки. Но с 2022 года эти средства так и не поступили. Глава профсоюза завода Дэнни Рутенберг говорит прямо: «Помощь обещали, но ее нет». Потому многие жители и политики восточных регионов Германии, заточенных на газовое и нефтяное сотрудничество с Россией, требуют снять санкции и восстановить закупки сырья у Москвы, пишет издание.

Эта перспектива вызывает тревогу в Брюсселе. Европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин разделят энергетический рынок Европы. Масла в огонь добавляет и то, что Франция и Бельгия в мае отказались принять решение Еврокомиссии о полном запрете закупок газа у России с 2027 года. Французские компании уже заговорили о возможном росте закупок российского газа — и это может сорвать санкционную стратегию ЕС, заключает Politico.



