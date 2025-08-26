Более 200 бывших дипломатов Евросоюза потребовали от Брюсселя срочных мер против Израиля. В открытом письме политики предупреждают: ЕС рискует предать собственные ценности, если продолжит закрывать глаза на военные преступления правительства Биньямина Нетаньяху.

Открытое письмо подписали 209 экс-послов и высокопоставленных сотрудников внешнеполитических структур ЕС. Авторы призвали приостановить экспорт оружия в Израиль, запретить торговлю с израильскими поселениями, а также ограничить использование европейских дата-центров для хранения и обработки данных, связанных с израильской оккупацией Газы и Западного берега. Среди подписантов — два бывших генеральных секретаря европейских институтов: Ален Ле Руа и Карло Троян, что придает инициативе особый вес.

«Нельзя оставаться бездействующими, если 27 стран ЕС не способны на коллективные шаги. Хватит этого паралича», — заявил бывший представитель ЕС в Палестине Свен Кюн фон Бургсдорф, один из координаторов обращения.

Это уже третье публичное обращение с призывом к действиям, но первое, где прямо говорится о необходимости индивидуальных шагов государств, если общий консенсус невозможен. Ранее в июле провалилась инициатива по исключению Израиля из европейского исследовательского фонда Horizon — против исключения голосовали Германия, Венгрия и Словакия.