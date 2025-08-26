Более 200 бывших дипломатов Евросоюза потребовали от Брюсселя срочных мер против Израиля. В открытом письме политики предупреждают: ЕС рискует предать собственные ценности, если продолжит закрывать глаза на военные преступления правительства Биньямина Нетаньяху.
Открытое письмо подписали 209 экс-послов и высокопоставленных сотрудников внешнеполитических структур ЕС. Авторы призвали приостановить экспорт оружия в Израиль, запретить торговлю с израильскими поселениями, а также ограничить использование европейских дата-центров для хранения и обработки данных, связанных с израильской оккупацией Газы и Западного берега. Среди подписантов — два бывших генеральных секретаря европейских институтов: Ален Ле Руа и Карло Троян, что придает инициативе особый вес.
«Нельзя оставаться бездействующими, если 27 стран ЕС не способны на коллективные шаги. Хватит этого паралича», — заявил бывший представитель ЕС в Палестине Свен Кюн фон Бургсдорф, один из координаторов обращения.
Это уже третье публичное обращение с призывом к действиям, но первое, где прямо говорится о необходимости индивидуальных шагов государств, если общий консенсус невозможен. Ранее в июле провалилась инициатива по исключению Израиля из европейского исследовательского фонда Horizon — против исключения голосовали Германия, Венгрия и Словакия.
Недовольство растет и внутри самих стран ЕС. В Германии, традиционно считавшейся самым надежным союзником Израиля, опросы показывают: 80% граждан не согласны с действиями Тель-Авива, а две трети требуют от правительства решительных мер. Однако Берлин вместе с Римом продолжают блокировать санкции, в то время как Испания, Ирландия, Бельгия и Швеция настаивают на более жесткой линии.
Израиль приветствовал отказ ЕС от санкций, назвав это дипломатическим успехом. Но палестинские представители и многие европейские дипломаты расценили нерешительность Брюсселя как молчаливое соучастие в военных преступлениях.
Тем временем глава МИД Израиля Гидеон Саар обвинил «левые правительства» Европы в попытке навязать Израилю идею палестинского государства. Он заявил, что подобное решение станет «самоубийством» для страны и что Израиль будет противостоять политической изоляции. В конце сентября в Нью-Йорке запланирована специальная сессия Генассамблеи ООН, на которой Франция, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, как ожидается, объявят о признании Палестины.