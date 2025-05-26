Евросоюз готов пересмотреть статус украинских беженцев, пишет портал Euractiv. Директива о временной защите — мера, принятая в экстренном порядке в марте 2022 года, — истекает в ближайшие месяцы. По данным издания, в Брюсселе все чаще звучит неудобный вопрос: что делать с миллионами украинцев, нашедших убежище в ЕС?

Первоначально директива предполагала максимум три года пребывания — до марта 2025 года. Однако Еврокомиссия расширила срок до марта 2026 года, интерпретировав нормы директивы более гибко.

Теперь же, по данным источников портала в Еврокомиссии, в кулуарах ЕС ведутся закрытые переговоры о «стратегии выхода» из этой правовой схемы. Возможно, уже в июне Еврокомиссия представит план, который может включать еще одно, последнее продление на год — но вместе с сигналом о постепенном прекращении особого статуса украинцев.

На Совете министров юстиции и внутренних дел 12–13 июня страны-члены ЕС, вероятно, обсудят эту чувствительную тему.

Места для беженцев больше нет

Большинство стран ЕС поддерживают продление, но эксперты предупреждают: юридически пространства для украинских беженцев почти не осталось.



«С текущим продлением мы уже идем по тонкому льду», — говорит Мартин Вагнер, старший аналитик Международного центра миграционной политики. — «Если следовать букве закона, после трех лет действие директивы должно было закончиться».

Без четкой стратегии выхода механизм может дать обратный эффект. «Если мы не предложим план выхода, наши национальные системы убежища окажутся перегруженными — именно того, чего мы пытались избежать», — добавляет один из европейских дипломатов.

Что дальше?

По словам Вагнера, ЕС должен предоставить странам-членам рекомендации — как действовать с теми украинцами, кто хочет остаться, и с теми, кто планирует возвращаться домой.

Один из вариантов — сужение действия защиты. Это может включать запрет на повторное вхождение в схему для тех, кто уже вернулся в Украину, или прекращение приема новых беженцев на прежних условиях.

Другой — ничего не менять, оставив все как есть. Но, предупреждают эксперты, это может привести к серьезному кризису.



«Если, например, 25% или 50% нынешних получателей временной защиты захотят остаться — это многократно превысит миграционные возможности большинства стран ЕС», — говорит Вагнер. «Системы просто не выдержат такой нагрузки».

Судьба почти 4,3 млн украинских беженцев оказалась в подвешенном состоянии — все решится уже в июне, на ближайшем саммите Евросоюза.



