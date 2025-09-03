ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
За ночь Украину атаковало более 500 дронов
ПВО страны уничтожило большинство целей
Ударный дрон Shahed / Reuters
3 сентября 2025 г.

В ночь на 3 сентября российская армия выпустила по Украине 502 дрона и 24 ракеты. ПВО страны уничтожило или подавило 451 воздушную цель.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.По данным военных, во время атаки радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 526 воздушных целей. Среди них — беспилотники Shahed, дроны-имитаторы, ракеты «Калибр» и Х-101.

По предварительной информации, к утру удалось уничтожить или подавить 451 цель: речь идет о 430 беспилотниках, 14 ракетах «Калибр» и 7 ракетах Х-101.

Читайте также

«Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных беспилотников на 14 локациях, падение сбитых (обломки) — на 14 локациях», — уточнили в Воздушных силах.

Военные добавили, что атака еще продолжается: в небе остаются несколько дронов. Жителей призывают оставаться в укрытиях и строго соблюдать правила безопасности.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

