Швеция, Норвегия и Дания вместе выделят около 5 млрд норвежских крон ($486 млн) на программу НАТО по поставкам американского оружия Украине. Об этом заявило норвежское правительство во вторник.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять оружие Украине за счет европейских союзников, но не указал, как это будет осуществляться.

Швеция сообщила, что ее доля в пакете, который включает ракеты Patriot и другое оборудование ПВО, а также противотанковые боеприпасы, составит $275 млн.

«Продолжение поставок такого рода американских оборонных материалов, которые Европа не может поставлять в достаточном количестве, имеет решающее значение для обороноспособности Украины», — заявила вице-премьер Швеции Эбба Буш журналистам во вторник.