Швеция, Норвегия и Дания вместе выделят около 5 млрд норвежских крон ($486 млн) на программу НАТО по поставкам американского оружия Украине. Об этом заявило норвежское правительство во вторник.
Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять оружие Украине за счет европейских союзников, но не указал, как это будет осуществляться.
Швеция сообщила, что ее доля в пакете, который включает ракеты Patriot и другое оборудование ПВО, а также противотанковые боеприпасы, составит $275 млн.
«Продолжение поставок такого рода американских оборонных материалов, которые Европа не может поставлять в достаточном количестве, имеет решающее значение для обороноспособности Украины», — заявила вице-премьер Швеции Эбба Буш журналистам во вторник.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил благодарность трем скандинавским странам за быстрые действия по финансированию пакета.
НАТО заявило, что будет координировать инициативу NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая финансируется европейскими членами альянса и Канадой и будет разделена на пакеты стоимостью примерно $500 млн каждый.
Нидерланды в понедельник первыми объявили о своем участии, выделив 500 млн евро.
По данным правительственного сайта Швеции, скандинавская страна пожертвовала Украине 92,8 млрд шведских крон ($9,6 млрд) к концу марта этого года.