ПОЛИТИКА
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Почему Италия отказалась арестовать Путина?
Минюст Италии решил проигнорировать ордера Гааги на арест Путина и Нетаньяху
Почему Италия отказалась арестовать Путина?
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони / Reuters
24 апреля 2025 г.

Одна из причин, по которой Владимир Путин отказался от визита на похороны папы Франциска в Рим, — это страх быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет итальянская Corriere Della Sera.

Но на практике угрозы ареста нет, уточняет издание: итальянский министр юстиции Карло Нордио так и не дал ход ордеру от марта 2023 года.

Документ, выписанный в Гааге, пылится в министерских кабинетах, а соответствующая процедура по его реализации так и не была начата, подчеркивают источники газеты. Аналогичная судьба постигла и ордер в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Формально Путин, как и пятеро других российских политиков и военных, находится в международном розыске. Однако, если бы его задержали, это сочли бы нарушением процедуры и действующих законов Италии, так как Минюст так и не признал ордер Гаагского суда. 

Примерно это уже произошло с ливийским генералом Усамой Наджимом аль-Масри, которого отпустили через два дня после ареста — хотя МУС требовал от Рима арестовать и выдать ливийца.

В случае с генералом глава Минюста Италии лично не дал согласия на действия полиции. Это привело к расследованию уже против самого министра Нордио, а также премьер-министра Джорджии Мелони и других членов правительства. Что касается Путина, то дело даже не сдвинулось с мертвой точки, уточняет газета.

Формальная причина — отсутствие «предварительного взаимодействия» между министром и прокуратурой, без которого исполнение ордера невозможно. Но реальный мотив — политический. 

В начале года Италия отказалась арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого в мае 2024 года также был выдан ордер МУС. В январе власти Италии заверили Израиль, что Нетаньяху не будет арестован при визите в страну, сославшись на дипломатический иммунитет.

Хотя МУС не признает иммунитет глав государств по делам о геноциде и военных преступлениях, Италия предпочла оставить юридический механизм бездействующим. В итоге все ордера на арест — от Путина до Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта — фактически заморожены.


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