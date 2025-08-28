Виолетта Пригожина покупает участок земли на месте авиакатастрофы в Тверской области и готовится поставить там памятник сыну. В интервью «Фонтанке» 76-летняя мать основателя ЧВК «Вагнер» с горечью вспоминает последнюю встречу с Евгением 15 августа 2023 года: «Это было похоже на обреченность».

Восемь дней спустя его самолет упал, завершив жизненный путь не только «повара Путина», но и целой эпохи российского военного «предпринимательства» в Африке.

Спустя полтора года после гибели Пригожина его африканская империя медленно, но неумолимо тает на глазах. То, что казалось надежным фундаментом российского влияния от Сахеля до экватора, превращается в источник головной боли для Кремля и разочарования для африканских союзников.

Мать о сыне: «Сейчас не такой народ»

Интервью Виолетты Пригожиной стало первым публичным откровением о последних месяцах жизни ее сына. Она рассказала, как Евгений делился с ней подробностями «военной операции» на Украине, «возмущался тем, что было», но власти «до конца так и не доводят» решение проблем.

Перед мятежом 23-24 июня 2023 года мать предостерегала сына: «Женя, тебя поддержат только в интернете. Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ». Пригожин-младший не соглашался и спорил — «рядом с ним не было мудреца», горько сетует мать.

Сбитые во время мятежа самолеты Минобороны РФ она называет «случайностью и провокацией», которая «не имела отношения» к сыну. Эти слова звучат эпитафией краха той системы, которую Пригожин выстраивал в Африке далеко не самыми «утонченными» методами.

Малийский провал: от триумфа к катастрофе

В Мали, где «Вагнер» должен был стать альтернативой «боязливым» французам и миротворцам ООН, ситуация кардинально ухудшилась. Статистика безжалостна: если в предыдущие десять лет от рук радикалов в стране погибало в среднем 736 человек в год, то с 2022 по 2024 год — уже 3135. В текущем году убито около 2000 человек, и тренд продолжает расти.

«Вагнеровцы» превратились в источник террора для местного населения. По данным исследовательской группы The Sentry, 80% смертей мирных жителей в прошлом году пришлось на действия малийских солдат и бойцов «Вагнера», а не экстремистов. Информаторы, которые прежде помогали бороться с террористами, замолчали.

«Они просто без разбора убивают людей», — рассказывает The Sentry малийский военный. Российские наемники создают «тюрьмы под открытым небом», блокируя целые города, которые подозревают в связях с радикальными группировками. Российские наемники поддерживают военизированные группировки, обвиняемые в этнических чистках

Методы «Вагнера» восстановили против себя даже союзников. Малийские военные жалуются, что русские относятся к ним с расистским пренебрежением, забирают технику без спроса, игнорируют приказы командования. При эвакуации приоритет отдается россиянам, что особенно болезненно воспринимается местными солдатами.

«Они хуже французов, считают моих людей глупее себя. Мы попали из огня да в полымя», — цитирует The Sentry малийского военного чиновника.

Боевые качества наемников также оказались посредственными. В 2024 году 84 российских бойца погибли в бою с сепаратистами после того, как песчаная буря лишила их авиационной поддержки.

Центральноафриканское сопротивление

Если в Мали «Вагнер» официально покинул страну в июне, передав дела созданному при Минобороны РФ Африканскому корпусу, то в Центральноафриканской Республике переход дается гораздо сложнее. ЦАР стала витриной пригожинского проекта — здесь русские наемники не только защищали президента Фостена Арканжа Туадеру, но и помогли ему провести в 2023 году конституционный референдум, потенциально продливший его правление на неопределенный срок.

Взамен «Вагнер» получил доступ к алмазным и золотым месторождениям, лесозаготовкам, торговле оружием. Сотни миллионов долларов прошли через руки людей Пригожина.

Теперь Москва требует заменить частную армию государственным Африканским корпусом и перейти к оплате наличными вместо натуральных ресурсов. Правительство ЦАР сопротивляется: новая структура обойдется в «миллионы долларов», которых у страны нет, а государственный официальное российское формирование кажется менее эффективным, чем привычный «Вагнер».