ПОЛИТИКА
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Казахстан закрывает лазейки для россиян
Республика вновь ужесточает банковские правила для нерезидентов — иностранцам нужно будет каждый месяц проходить идентификацию
Казахстан закрывает лазейки для россиян
Казахстан ужесточает правила выдачи карт иностранцам / Reuters
1 апреля 2025 г.

Власти Казахстана планируют ввести новые ограничения на обслуживание иностранных клиентов в банках. Отныне все нерезиденты без вида на жительство будут обязаны проходить ежемесячную идентификацию для сохранения доступа к счетам. Эти изменения направлены на борьбу с финансовыми махинациями, отмыванием денег и незаконными транзакциями, пояснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. 

Ведомство подготовило законопроект, который обяжет банки страны проверять законность пребывания иностранцев в Казахстане, подтверждать их ИНН и проверять паспортные данные. 

Помимо этого, нерезиденты при открытии счета будут заполнять анкету с указанием цели использования средств и источника финансирования. В течение первых трех месяцев после оформления карты банки усилят контроль за операциями клиентов, проверяя соответствие транзакций заявленной финансовой активности. Если платежи не будут подтверждены коммунальными, налоговыми или другими официальными расходами, банк может закрыть счет.

Дополнительно вводится запрет на удаленное открытие счетов и выпуск карт через представителей. Открыть карту удаленно, находясь, например, в России, больше будет нельзя.

Перед проведением операций или сменой контактных данных иностранцы должны будут проходить двухфакторную биометрическую аутентификацию. 

Также будет ограничено количество карт: один человек сможет владеть только одной платежной картой, за исключением социальных и детских счетов, а также кредитных карт, предназначенных для погашения займов. Срок действия карт нерезидентов ограничивается 12 месяцами.

Кроме того, финансовые регуляторы намерены усилить контроль за международными переводами, превышающими 500 000 тенге (около $992). Повышенное внимание также коснется граждан в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющих официального дохода, но получающих значительные суммы от третьих лиц.

Ранее Казахстан уже сократил срок действия карт для нерезидентов до одного года. Эксперты предупреждают, что новые ограничения могут привести к росту операционных затрат банков и снизить их заинтересованность в обслуживании иностранных клиентов.


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