ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Европа создает трибунал по делу о войне в Украине
Министры иностранных дел европейских стран поддержали создание Специального трибунала по делу о начале войны России против Украины, завершив техническую подготовку правовых механизмов
Европа создает трибунал по делу о войне в Украине
Европа завершает подготовку к запуску трибунала по делу о начале войны в Украине / Reuters
9 мая 2025 г.

В совместном заявлении, принятом 9 мая во Львове, главы МИД государств Европы приветствовали завершение технической подготовки проектов правовых инструментов, необходимых для запуска Специального трибунала по делу о решении России начать войну против Украины.

Как указано в документе, трибунал создается для привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую политико-военную ответственность за развязывание конфликта.

Министры подчеркнули, что деятельность трибунала будет вестись с соблюдением международного права и стандартов прав человека. Они подтвердили приверженность Совета Европы к запуску трибунала в кратчайшие сроки и поддержке его работы.

Также прозвучал призыв к другим государствам и международным организациям присоединиться к усилиям по запуску трибунала.

Министры заявили, что ожидают заседания Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 13–14 мая в Люксембурге и станет следующим шагом в формализации международного механизма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость создания международного механизма, способного обеспечить справедливость и предотвратить будущие конфликты.

«Если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому (президент РФ Владимир) Путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны», – отметил Зеленский в своем обращении.

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